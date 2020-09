Gli amanti del brand Xiaomi possono guardare con attenzione alle offerte Amazon della settimana. Il loro marchio di smartphone preferito è protagonista della vetrina di promozioni attive da oggi 21 settembre, pure con il sotto-brand Poco per l’esemplare X3 appena lanciato.

Ogni lunedì si assiste al lancio di occasioni hi-tech proprio sul noto store online. Gli smartphone sono spesso i protagonisti delle offerte, anche perché molto richiesti e considerati di certo delle ottime soluzioni dal buon rapporto qualità/prezzo. Proprio in questo inizio settimana, la promozione più interessante riguarda Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Il telefono non può dirsi certo fresco di lancio ma proprio per la sua “anzianità” di presenza sul mercato gode di uno sconto particolarmente elevato. Per avere questo dispositivo ora è necessario sborsare solo 216 euro, mentre l’ultima quotazione di mercato prevederebbe un valore commerciale non inferiore a 256 euro.

Da notare come tra le offerte Amazon ora in partenza quella appena segnalata riguarda la versione italiana del telefono. Volendo affidarsi a quella internazionale, il risparmio garantito sarebbe ancora maggiore con spesa complessiva non superiore ai 181 euro. La spedizione del prodotto non prevede costi di spedizione: la consegna poi avverrà tra domani o al massimo lunedì prossimo, in base alla modalità prescelta.

Chi punta alle ultime offerte Amazon per il brand Xiaomi, non può certo tralasciare l’esclusiva di vendita dello store per i nuovi Poco X3. Questi ultimi, solo pochi giorni fa, sono stati i protagonisti delle prime vendite a prezzi promozionali di lancio. Per quanto i valori commerciali già visti non siano ripetuti esattamente oggi 21 settembre, va detto che i due modelli di device continuano ad essere in vetrina sul popolare e-commerce. Dunque per il Poco X3 NFC da 6 GB di RAM e 64 GB di storage bisognerà spendere 229 euro, per quello sempre da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna 299 euro. Le spese di consegna sono nulle in entrambi i casi.

