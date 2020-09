Il Samsung Galaxy S20 Fan Edition tiene ancora banco: del resto, presentato come sarà il prossimo 23 settembre non poteva essere altrimenti. Come riportato da ‘SamMobile‘, il device dovrebbe essere più simile alla serie di punta di quanto non sia stato il Galaxy S10 Lite, tra cui il vantaggio di poter contare su una fotocamera con zoom standard invece di una macro. Beninteso, il Galaxy S10 Lite è stato un telefono eccellente, con molte funzionalità di fascia alta (come nel caso del supporto per la ricarica rapida a 25W e l’ampia batteria), pur perdendo qualcosa in ambito fotografico, che ricordiamo disporre di un sensore da 48MP di gran lunga inferiore rispetto al comparto da 12MP dell’ammiraglia di punta (ancor più deludente risultò essere la decisione del colosso di Seul di sostituire la fotocamera con zoom 2x della serie dei Galaxy S10 con un sensore macro, che risultano fantastiche se ci si limita a scattare foto ravvicinate del proprio cibo).

I teleobiettivi sono molto più utili e versatili nella vita di tutti i giorni, questo è un dato che non si può certamente negare. Qualcuno sostiene che avere una sola fotocamera posteriore possa essere sufficiente, ma nel caso in cui le fotocamere siano più di una è più ragionevole poter contare su un sensore con zoom piuttosto che un tiratore macro (senz’altro molti di voi che state leggendo sarete d’accordo). Il Samsung Galaxy S20 Fan Edition dovrebbe ottenere uno zoom ottico ibrido 3x ed uno zoom digitale 30x, sulla falsariga dei Galaxy S20 e S20 Plus (fortunatamente non lo zoom 2x del Samsung Galaxy Z Fold 2, da molti ritenuto obsoleto).

La qualità forse non sarà eccellente dal momento che il produttore asiatico potrebbe aver deciso di optare per un sensore da 8MP in luogo di quello da 64, ma ne parleremo soltanto a presentazione avvenuta. Per il momento possiamo accontentarci della probabile sostituzione del sensore macro con quello zoom a bordo del Samsung Galaxy S20 Fan Edition, protagonista assoluto il prossimo 23 settembre.