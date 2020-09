L’autunno di Giallo parte all’insegna de L’Ispettore Barnaby 20: la stagione viene riprogrammata in replica dal canale 38 del digitale terrestre, che ne aveva già trasmesso gli episodi in prima visione a fine 2018, a partire da lunedì 21 settembre, in prima serata.

Conclusa la scorsa settimana la programmazione della diciannovesima stagione della storica serie investigativa di ITV, Giallo ha deciso di proseguire con la messa in onda de L’Ispettore Barnaby 20, composta come la precedente da 6 episodi. Si tratta della penultima stagione della serie, che nel Regno Unito ha raggiunto quota 21 capitoli ed è ancora in produzione.

Personaggio cardine della serie è ancora John Barnaby, cugino del precedente protagonista Tom: a partire dalla quattordicesima stagione, infatti, Neil Dudgeon è diventato il volto principale de L’Ispettore Barnaby, già ispettore di polizia a Brighton prima di diventare capo della polizia di Midsomer, l’immaginaria contea inglese in cui è ambientata la serie.

Ecco la trama del primo episodio de L’Ispettore Barnaby 20, dal titolo Il Fantasma dell’Abbazia di Causton, in onda alle 21.10 su Giallo lunedì 21 settembre, seguito dal terzo episodio della nona stagione di Alice Nevers Professione Giudice. Il primo episodio de L’Ispettore Barnaby 20 segna anche la prima apparizione della dottoressa Fleur Perkins (interpretata da Annette Badland), destinata a diventare un personaggio principale per il resto della stagione e anche per la ventunesima.

All’inaugurazione di un birrificio, sul sito di un’abbazia che secondo la diceria popolare sarebbe maledetta, un uomo viene trovato bollito a morte in uno dei tini. Barnaby e Winter dovranno trovare indizi utili a catturare l’assassino.

Lo stesso episodio sarà trasmesso da Giallo anche giovedì 23 settembre in seconda serata, dopo il telefilm Vera.

La programmazione in prima serata de L’Ispettore Barnaby 20 proseguirà su Giallo con un episodio a settimana ogni lunedì, alle 21.10, sul canale 38 del digitale terrestre.