Il prezzo del successo di Lady Gaga tra ansia e depressione. Questo è quanto ha dichiarato nella sua recente intervista alla Cbs, alla quale ha rivelato di aver anche pensato al suicidio. L’artista viene dal rilascio del nuovo singolo da Chromatica, 911, che è anche il numero di emergenza negli Stati Uniti.

Nel singolo, Lady Gaga ha parlato della sua dipendenza dai farmaci, che ha assunto per sconfiggere i problemi di depressione. L’artista ha anche affermato di essere la peggiore nemica di se stessa: “Sei sempre al centro dell’attenzione. Se vado al supermercato e qualcuno si avvicina, mi mette un cellulare in faccia e comincia a scattare foto, vado nel panico e comincio a sentire dolori in tutto il corpo. Mi sento un oggetto, non una persona. Per colpa di Lady Gaga ho rinunciato completamente a me stessa”.

Lady Gaga ha anche raccontato di essersi sforzata di apparire serena sul palco, arrivando fino a detestare il successo che l’ha resa una star mondiale. Stefani Germanotta ha inoltre dichiarato di essersi fatta dal male: “‘Guardate, mi sono tagliata, sto soffrendo'”.

Agli episodi di autolesionismo si sono aggiunti gli attacchi di panico e i pensieri suicidi. A questo punto è arrivato l’intervento della famiglia che ha deciso di metterla sotto sorveglianza per 24 ore al giorno: “Non trovavo altre ragioni per essere viva se non per la mia famiglia. Lo pensavo davvero: ‘Perché dovrei continuare a vivere?’. Per un paio d’anni sono rimasta in casa e c’era chi mi sorvegliava per assicurarsi che fossi al sicuro”.

La serenità è arrivata con Chromatica, che ha rilasciato nel 2020 in piena emergenza sanitaria. Dall’album, ha già estratto i singoli Stupid Love, Rain On Me e 911, del quale ha appena pubblicato il video ufficiale.