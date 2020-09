Jennifer Aniston e Jimmy Kimmel hanno quasi appiccato un incendio durante una gag agli Emmy 2020. Lo sketch non proprio riuscito, complice la silenziosa atmosfera di uno studio senza pubblico all’interno del solitamente pieno Staples Center, è stata realizzata dai due artisti al momento di premiare Catherine O’Hara come miglior attrice in una serie comica per la sua performance in Schitt’s Creek. L’intento era quello di esorcizzare il terrore del Coronavirus portando alle estreme conseguenze le misure anti-contagio previste per quest’anomala edizione degli Oscar della Tv, ma i due hanno quasi innescato un incendio.

Jimmy Kimmel e Jennifer Aniston, amici nella vita oltre che in scena visto che sono soliti perfino trascorrere le loro vacanze insieme, hanno inscenato una gag per “disinfettare” la busta del vincitore prima di utilizzarla, dandole fuoco dopo averla bagnata con uno spray alcolico. Il risultato è stato un piccolo fuoco spento dalla Aniston con tanto di estintore. E fin qui era tutto previsto.

Quel che non era stato contemplato era l’eventualità che il fuoco si riaccendesse spontaneamente nel cestino in cui era stata bruciata la busta, spingendo qualche autore dal backstage a sollecitare i due affinché si assicurassero di spegnerlo. E così di nuovo la Aniston in versione vigile del fuoco in tacco 12 ha dovuto sedare le fiamme con l’estintore.

La gag è sfuggita di mano solo per un attimo, ma la verità è che fare ironia sul Coronavirus si rivela sempre più difficile e rischioso. L’effetto può risultare grottesco, più che ironico, e il fatto che nello specifico degli Emmy 2020 non vi fosse un pubblico a sostenere il tentato siparietto ha solo reso la cosa ancor più straniante.

Nemmeno la consolidata intesa tra Kimmel e Jennifer Aniston ha reso le gag degli Emmy più frizzanti: l’attrice, che ha mancato il premio per la miglior protagonista in una serie drammatica per il ruolo di Alex Levy in The Morning Show di Apple TV +, ha convinto di più con la breve reunion con le colleghe Courteney Cox e Lisa Kudrow, apparse insieme per ricordare i tempi di Friends durante un collegamento.