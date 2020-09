E’ cominciata l’avventura Inter di Vidal. Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano. Vidal torna alla corte di Antonio Conte per tentare di vincere nuovamente insieme lo scudetto. Cambiano i colori della maglia: il primo “matrimonio” vincente tra Antonio Conte e Vidal si consumò in bianconero.

Conte e Vidal furono protagonisti del ritorno al successo della Juventus , in Italia. In Europa non hanno avuto analoga fortuna ed, anche per questo, le loro strade professionali si sono separate. Antonio Conte ha fortemente invocato l’arrivo di Vidal. E’ il centrocampista di qualità e quantità che, a giudizio del tecnico, potrà far fare il definitivo salto di qualità all’Inter portandola sul gradino più alto del podio.

Vidal, nonostante i trascorsi bianconeri, ha conquistato immediatamente il cuore dei tifosi. La ragion pratica e la voglia di vincere lo scudetto hanno messo in archivio i trascorsi di Vidal con la Vecchia Signora. L’innesto di Vidal è un colpaccio di mercato che aumenta le già altissime possibilità scudetto dell’Inter anche perchè le altre rivali devono ancora risolvere le operazioni più importanti.

La Juventus ha imposto un vero e proprio ultimatum alla Roma per Dzeko, una pedina ritenuta indispensabile dai bianconeri per conquistare il decimo scudetto consecutivo ed andare fino in fondo in Champions. L’operazione è bloccata dal Napoli. De Laurentiis è impegnato in un durissimo braccio di ferro con Milik ( il cui arrivo alla Roma è la condizione essenziale per la partenza di Dzeko in direzione Juventus). De Laurentiis e Milik, da mesi separato in casa Napoli Gattuso, sono in disaccordo su tutto: multe, cause civili, stipendi. Il giocatore si sente già altrove, ma non si può escludere anche che resti a Napoli fermo per tutta la stagione.

Insomma mentre le altre tentennano , l’Inter si rafforza con Vidal . La coppia sarà nuovamente vincente nonostante l’anagrafe e qualche capello bianco in più? L’ardua sentenza tocca al terreno di gioco, ma per intanto i social assegnano il “tricolore dei sogni” all’Inter.