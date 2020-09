Nella notte degli Emmy 2020, Disney+ ha svelato il trailer di WandaVision, la prima serie Marvel Studios ad approdare sulla piattaforma della casa di Topolino. Come svelato dalle prime immagini video, lo show che vede Elizabeth Olsen e Paul Bettany riprendere rispettivamente i panni di Wanda Maximoff e l’androide Visione, è un mix tra dramma e sit-com, e per questo ci si aspetta un prodotto particolare.

WandaVision era stato annunciato nella primavera 2021, poi anticipato nel tardo 2020. Inoltre, la serie precederà il lancio di The Falcon and the Winter Soldier, rimandato al prossimo anno a causa della situazione di Covid-19 che ha reso impossibile completare le riprese per tempo.

Oltre a Olsen e Bettany, nel cast di WandaVision anche Kat Dennings (2 Broke Girls) e Randall Park (Fresh Off the Boat) che riprendono i rispettivi ruoli del Marvel Universe di Darcy Lewis e dell’agente Jimmy Woo, mentre Kathryn Hahn (Transparent) e Teyonah Parris (Survivor’s Remorse) interpretano dei “vicini ficcanaso”. Nel trailer di WandaVision diamo anche un’occhiata più da vicino a un’adulta Monica Rambeau, personaggio che ha debuttato nel film Captain Marvel. Lo showrunner della serie è Jac Schaeffer, sceneggiatore proprio di Captain Marvel.

Il trailer di WandaVision promette una serie è a metà dramma e metà sit-com, a giudicare dagli abiti, volta ad omaggiare le comedy anni Cinquanta. La serie è ambientata dopo gli eventi del film Avengers: Endgame, in cui Wanda è ancora in lutto per la morte di Vision. Non è ancora chiaro se la ragazza inizierà ad immaginare una vita insieme al suo amato androide, portandola sempre più alla pazzia. Ecco il trailer:

Kevin Feige, capo dei Marvel Studios, ha anticipato la serie a Collider: “Abbiamo] l’opportunità di mostrare più di ciò che Wanda può fare, più di ciò che rende Vision, soprattutto, rivelare un nome che non sono nemmeno sicuro di aver ancora detto nell’MCU. Wanda è la Scarlet Witch. E cosa significa ciò? Questo è ciò su cui giocheremo, in modi che sono completamente divertenti, completamente divertenti, un po’ spaventosi che avranno ripercussioni per l’intero futuro della Fase 4 dell’MCU.”

Insieme al trailer, ecco svelato anche il poster: