iOS 14 batte già iOS 13 per tasso di adozione dell’aggiornamento sugli iPhone e non solo. I fan dell’azienda di Cupertino hanno preferito attualizzare subito il loro dispositivo, magari spinti da qualche novità annunciata per il pacchetto software. I numeri appena resi noti da Mixpanel parlano chiaro e non lasciano dubbi sulla fiducia riposta negli sviluppatori.

Soli 5 giorni dopo che l’aggiornamento iOS 14 è stato rilasciato, ben il 26% di possessori di iPhone, iPad e iPod Touch hanno scaricato il pacchetto software (naturalmente per i tablet Apple dovremmo parlare piuttosto di iPadOS 14). Sta di fatto che l’esperienza software sembra aver incuriosito più utenti del solito. Per fare un raffronto diretto con iOS 13, possiamo dire che l’anno scorso l’adozione del nuovo update era stata di circa il 20% ma solo dopo una settimana esatta dalla sua disponibilità.

Come mai più utenti nel mondo in questo 2020 hanno scelto di aggiornare subito a iOS 14? Una risposta va forse ricercata in quelle funzioni del corposo pacchetto attese da tempo ma ora divenute realtà. Basti pensare, ad esempio, alla comparsa dei widget in Home sugli iPhone e la riorganizzazione delle app: ancora, deve proprio aver fatto colpo l’opzione picture in picture per continuare a visualizzare un filmato mentre si fa alto e ancora la la possibilità di scegliere un app non predefinita per navigare ad esempio, per dire Chrome al posto di Safari.

Vista la gran marcia trionfale dell’aggiornamento iOS 14 nei soli primi 5 giorni dal lancio, è lecito attendersi un’adozione del pacchetto software ancora più importante fino a fine settembre. Tutto sommato il nuovo update sta facendo venir fuori solo bug minori che non frenano l’intenzione di tanti di lasciarsi alle spalle iOS 13. Quanti dei nostri lettori hanno già a bordo iOS 14 o si accingono al prossimo salto software? Quali sono le prime impressioni dopo l’adeguamento al nuovo pacchetto?