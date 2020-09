La diciottesima stagione dell’Ellen Show si è aperta con un monologo in cui Ellen DeGeneres ha preannunciato un nuovo capitolo. Lungi dall’essersi lasciata alle spalle le polemiche degli ultimi mesi sull’atmosfera tossica del suo set, la conduttrice ha deciso di affrontare la questione in apertura di stagione. Come avrete sentito, quest’estate si è accusato il mio show di aver creato un ambiente di lavoro tossico, e in seguito è partita in un’indagine, ha affermato in tono solenne davanti a un pubblico virtuale.

Sono venuta a conoscenza di fatti qui avvenuti e che non sarebbero mai dovuti accadere. Per me si tratta di una questione molto seria e voglio dire che sono profondamente dispiaciuta per le persone colpite, ha proseguito. Si tratta delle prime dichiarazioni ufficiali giunte dopo l’esplosione del caso, innescata da un articolo di BuzzFeed in cui si riportavano le esperienze negative vissute sul set dell’Ellen Show da svariati lavoratori. Le accuse avevano poi convinto WarnerMedia ad avviare un’indagine interna, alla quale erano seguiti i licenziamenti di tre produttori dello show.

Nelle ultime settimane abbiamo parlato molto del nostro programma, del luogo in cui lavoriamo e di ciò che vogliamo per il futuro. Abbiamo apportato i cambiamenti necessari e oggi siamo pronti a scrivere un nuovo capitolo, ha affermato Ellen DeGeneres nel suo monologo. So di trovarmi in una posizione di privilegio e potere e mi rendo conto che da essa derivano delle responsabilità. E mi assumo le responsabilità di ciò che accade nel mio show.

La verità è che sono davvero la persona che vedete in tv, ha aggiunto nel tentativo di rinsaldare il legame con quella parte di pubblico ancora al suo fianco. Voglio soltanto che ciascuno [dei miei 270 impiegati] sia felice e orgoglioso di lavorare qui. Questa è stata un’estate orribile per chiunque nel mondo. Le persone stanno perdendo i propri posti di lavoro. Stanno perdendo i propri cari per colpa di una pandemia. Stanno perdendo le proprie case e le proprie vite per colpa di violenti incendi ancora in corso.

Siamo circondati da un palese razzismo, ha proseguito. Guardo il telegiornale e mi domando da dove dobbiamo iniziare [a cambiare le cose]. Quindi spero che sia ancora possibile, per noi, garantire un pizzico di felicità e gioia. Voglio ancora essere quell’ora al giorno in cui le persone possono concedersi di sfuggire [alla realtà] e farsi una risata. Voglio continuare ad aiutare tutte le persone che aiutiamo ogni giorno, e mi impegno a rendere questa stagione la migliore che abbiamo mai avuto, ha concluso.

Si aspettano ora le reazioni a caldo del pubblico dei social, anche se è improbabile che si smetta di chiedere la cancellazione del programma o la sostituzione di Ellen DeGeneres con un nuovo presentatore.

Today we’re starting a new chapter. pic.twitter.com/PvpZXnXLv5 — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) September 21, 2020