Elisa canta col megafono a Ferrara dopo che un black out aveva fermato il live che ha tenuto nel rispetto delle normative anti-Covid. La festa non si è fermata, con l’artista che ha deciso di prendere in mano il microfono e intrattenere i fan che hanno così potuto continuare a godere dello spettacolo.

Il tempo sembra tenere fino all’inizio dello spettacolo, che ha accolto i 1800 spettatori sistemati con il giusto distanziamento e nel rispetto delle normative per il contenimento del contagio. Le prime nuvole iniziano a bagnare i fan che resistono al tempo tra k-way e ombrelli aperti in emergenza, con Elisa che scherza sul titolo di Se Piovesse Il Tuo Nome, quasi a voler evitare l’inevitabile.

Il black-out causato dalla pioggia è continuato per circa un’ora, ma il tempo non ha fermato la voglia di Elisa di portare a termine il suo compito che conclude dopo il ritorno dell’elettricità con un brano dietro l’altro.

I concerti del tour che Elisa sta tenendo nelle piazze sono organizzati per il supporto della sua crew, che in questi mesi è rimasta ferma a causa dell’emergenza sanitaria. Il ricavato sarà quindi destinato a tutti i lavoratori che in questi mesi sono rimasti senza lavoro a causa del blocco degli eventi. L’artista aveva tenuto una data ai Laghi di Fusine, riservata ai pochi fan che sono riusciti a ottenere il biglietto.

La sua ultima prova di studio risale al 2018, quando aveva annunciato Diari Aperti. Il suo nuovo percorso è stato anticipato dal rilascio del duetto con Francesco De Gregori e, quindi, dal singolo Se Piovesse Il Tuo Nome, scritto per lei da Calcutta. Il percorso dell’album è continuato con la pubblicazione di Anche Fragile, con la quale apre questi ultimi concerti dedicati alla sua crew. Dell’album, aveva previsto anche una versione estesa, nella quale sono presenti diversi singoli.