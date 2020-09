C’è un altro contributo importante che dobbiamo prendere in esame oggi 21 settembre per gli utenti che si ritrovano con un device Huawei e Honor. In particolare, con il trascorrere dei mesi potrebbero trapelare anomalie per quanto concerne l’aggiornamento delle app dal Play Store, ovviamente in relazione a coloro che hanno avuto modo di acquistare dispositivi ancora legati al market ufficiale di Google. Dunque, a differenza di quanto esaminato alcuni giorni fa con Huawei P30, stavolta non ci concentriamo su anomalie relative a singole e specifiche app.

Come risolvere il problema dell’aggiornamento delle app su Huawei e Honor

Dunque, a tutti potrebbe capitare di ritrovarsi con un messaggio di errore al momento dell’aggiornamento delle app sul proprio dispositivo Huawei e Honor. Qualora dovesse verificarsi una situazione del genere, potrebbe essere utile seguire alcune istruzioni ufficiali che sono state fornite dall’assistenza. Qui di seguito, infatti, trovate un feedback fornito dalla divisione italiana per coloro che non sanno come orientarsi in questo particolare frangente:

“Se clicchi sul tasto “aggiorna tutto” oppure sulle singole diciture per aggiornare le app una ad una cosa accade?Se ti appare un messaggio di caricamento infinito ti invitiamo ad effettuare la seguente procedura: vai su impostazioni > app > app > Google Play Store > memoria > cancella dati. Poi riavvia il dispositivo e verifica se la situazione si è risolta“.

Secondo i feedback che ho avuto modo di analizzare per conto degli utenti in possesso di uno smartphone Huawei e Honor, così facendo dovreste effettivamente risolvere i problemi inerenti la mancata possibilità di aggiornare le app dal Play Store. Anche a voi è capitato di vivere una situazione del genere? Siete riusciti ad archiviarla attraverso le dritte che vi ho fornito oggi tramite l’assistenza di Huawei? Fatecelo sapere lasciando un commento qui di seguito.