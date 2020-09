Che Windows 10 sia il sistema operativo per PC – sia fissi che portatili – più diffuso al mondo, non è di certo un segreto per nessuno. Allo stesso modo, è altrettanto vero che l’ecosistema di casa Microsoft non è di certo perfetto, e più volte ha mostrato il fianco a feroci critiche da parti degli esperti e dei semplici utenti. Questo soprattutto da quando il colosso di Redmond ha avviato il suo programma di update cumulativi per il suo OS, che spesso hanno introdotto e fatto emergere svariati bug di sistema, rendendo la vita più difficile a tutti gli utilizzatori di un personal computer e desktop.

Non dovrebbe allora stupire che anche nelle ultime ore siano emerse determinate criticità per Windows 10. Come si legge sulle pagine del portale Bleepingcomputer a questo indirizzo, i nuovi problemi sono stati riscontrati dagli utenti che utilizzano PC Lenovo, ed in particolare sui Thinkpad, che stanno andando incontro addirittura al temutissimo Blue Screen of Death, con crash improvvisi di sistema. Stando alle testimonianze, vi sarebbe una conclamata incompatibilità con il software Vantage del produttore, che provoca problemi all’avvio del sistema operativo. Non solo, in molti fanno notare che sarebbe impossibile utilizzare il sistema di autenticazione biometrica Windows Hello, mentre in alcuni casi la gestione dei dispositivi esterni provocherebbe ulteriori anomalie.

Il nuovo bug di Windows 10 legato al marchio Lenovo sarebbe imputabile all’aggiornamento KB4568831 rilasciato a fine luglio, ma altri sono pronti a scommettere che dipenda dal Patch Tuesday di settembre. In ogni caso, “mamma” Microsoft ha riconosciuto ufficialmente il problema, ed è andata a proporre un fix temporaneo in attesa che venga definitivamente risolto con patch future – forse già con l’update programmato per il mese di ottobre. Nello specifico, la compagnia americana suggerisce di modificare le impostazioni UEFI attraverso il menù “Sicurezza” ed il pannello “Virtualizzazione”. A questo punto basterà semplicemente disabilitare “Enhanced Windows Biometric Security” ed il problema dovrebbe andare a risolversi automaticamente. In caso contrario, è possibile provare a disinstallare gli aggiornamenti rilasciati negli ultimi due mesi e mettere in pausa quelli automatici.