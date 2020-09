Dovrebbe essere il mese di febbraio del prossimo anno quello scelto da Samsung per andare ad annunciare in via ufficiale il suo Galaxy S21, chiamato da alcuni anche Galaxy S30. Un dispositivo sicuramente in cantiere nelle laboriose fucine del colosso di Seul, e che dovrebbe equipaggiare una grande batteria e una scheda tecnica in grado di garantire prestazioni al momento quasi insuperabili, con addirittura una fotocamera da 108 megapixel. Questo almeno a giudicare dai primi rumor apparsi in rete nella giornata di ieri, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo dedicato. E a cui oggi si affiancano ulteriori informazioni, per altro piuttosto golose.

Come segnalato dalla redazione di Let’s Go Digital, un nuovo brevetto pubblicato in rete dimostra infatti che Samsung potrebbe includere un sistema di riconoscimento facciale simile al Face ID di Apple nel Galaxy S21 – o S30. Una scelta, questa, che porterebbe la compagnia sudcoreana ad avvicinarsi a quella di Cupertino in un frangente in cui gli iPhone sono riusciti a superare con un certo distacco la concorrenza. In vista della presentazione e successivo lancio di iPhone 12 – dato quasi per certo il prossimo ottobre -, il brevetto più attuale fa riferimento ad un sensore ToF denominato “ISOCELL Vizion” per lo smartphone top di gamma 2021 dell’azienda asiatica, molto simile per l’appunto alla controparte dei “melafonini”.

Per chi non lo sapesse, i sensori ToF possono essere utilizzati per misurare agilmente distanza e profondità degli oggetti nello spazio, ma sanno rivelarsi molto utili anche per il riconoscimento facciale. Non a caso nella domanda di brevetto legata al nuovo Samsung Galaxy S21 – e che, stando alla stessa fonte, è stata depositata il 18 settembre 2020 presso l’European Union Intellectual Property Office – si fa esplicito riferimento ad un “sistema di riconoscimento facciale comprensivo dei sensori ottici TOF”. Per il momento si tratta in ogni caso di mere indiscrezioni, che potrebbero essere confermate o smentite da Samsung a febbraio.