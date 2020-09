Si intitola Bella Storia il nuovo singolo di Fedez. Il brano sarà disponibile in radio e in digital download da venerdì 25 settembre e segue il successo di Bimbi Per Strada, hit estiva certificato disco di platino.

Ad annunciare il nuovo singolo è stato lo stesso Fedez attraverso un post sui social giunto nella giornata di oggi. Con una foto di spalle e i capelli colorati che nascondono il simbolo della pace e dell’amore, Fedez comunica ai fan che al rilascio del nuovo singolo inedito manca solo qualche giorno.

Il brano sarà disponibile per l’ascolto già da questo venerdì, pronto a riportare il rapper in alta rotazione radiofonica dopo il successo di Bimbi Per Strada, che dalla sua pubblicazione è rimasta stabile nella top 15 della classifica FIMI dei singoli più venduti.

Ad oggi il brano conta oltre 29 milioni di stream su Spotify e oltre 10 milioni di views su Youtube. Il singolo ha fatto seguito ad altri brani rilasciati da Fedez a sorpresa nella primavera del 2020: Le Feste di Pablo di Cara, certificato disco di platino, Problemi Con Tutti (Giuda) e Roses Remix con Dargen D’Amico.

Se Bimbi Per Strada (Children) ci riportava alle atmosfere della musica dance anni ’90, Bella Storia ci riporterà negli anni ’80. A fare da padrone nel pezzo sono infatti le atmosfere elettropop e synth tipiche di quel decennio fondamentale per la musica italiana ed internazionale. Alla produzione di Bella Storia c’è d.whale.

Nel brano Fedez racconta la voglia di buttarsi senza freni in una relazione, con l’intento di cogliere ogni attimo e vivere al massimo ogni opportunità che viene offerta.