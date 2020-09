Da un’annata sorprendente e imprevedibile come il 2020 non ci si poteva che aspettare una TV Academy più propensa che mai a sparigliare le carte al momento dell’assegnazione degli Emmy 2020. Basta un’occhiata alla lista dei vincitori per accorgersi di come le attese siano state confermate in un minimo e inevitabile numero di casi, e come a prevalere sia stato invece il principio del premio-tributo dal forte valore simbolico.

È probabile dunque che vada inquadrato in quest’ottica il dominio assoluto di Schitt’s Creek nelle categorie relative alle serie commedia. La sitcom canadese, in onda su Pop TV, si è rivelata un imbattibile feel-good show per il pubblico americano con il passaggio a Netflix US, e chissà che la gloria conquistata agli Emmy 2020 con la sesta e ultima stagione non ne spianino l’arrivo anche in Europa. Sia la serie che i suoi interpreti sono stati omaggiati a scapito di contendenti ritenuti più quotati e, in più casi, meritevoli da tempo di un adeguato riconoscimento.

Al mondo delle serie drammatiche gli Emmy 2020 riservano poche sorprese, confermando le attese in più di una circostanza. Zendaya porta a casa la statuetta per la miglior attrice protagonista, sbaragliando una concorrenza di enorme livello e diventando la più giovane vincitrice di sempre nella categoria. Succession spadroneggia fra le serie e con il suo Jeremy Strong tra gli interpreti; entrambi lasciano a bocca asciutta alcune fra le produzioni e gli attori più acclamati degli ultimi anni.

Gli Emmy 2020 confermano infine la prevista – e più che meritata – attenzione a Watchmen, che diventa la prima serie tv adattata da un fumetto ad accaparrarsi il prestigioso premio di miglior serie limitata. Inevitabile e doverosa anche la vittoria di Regina King, come prevedibile è la preferenza accordata a Mark Ruffalo per un ruolo al profumo di Emmy già al debutto di I Know This Much Is True.

I risultati di questa edizione spiazzano almeno in parte le previsioni di una grossa fetta della critica internazionale, ma in nessun caso possono definirsi davvero deludenti. I mancati riconoscimenti ad alcuni degli interpreti e delle serie tv più brillanti dell’anno continuano a dimostrare quanto si è già osservato nei precedenti, ossia una costante tendenza al rialzo della qualità delle produzioni televisive. E questa è una vittoria per tutti gli appassionati, a prescindere dalle preferenze personali.

Ecco ora una lista dei vincitori agli Emmy 2020 nelle principali categorie.

Miglior Serie Commedia

Curb Your Enthusiasm

Dead to Me

Insecure

Schitt’s Creek

The Good Place

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel

What We Do in the Shadows

Miglior Serie Drammatica

Better Call Saul

The Crown

The Handmaid’s Tale

Killing Eve

The Mandalorian

Ozark

Stranger Things

Succession

Miglior Serie Limitata/Miniserie

Little Fires Everywhere

Mrs. America

Unbelievable

Unorthodox

Watchmen

Miglior Attore Protagonista in una Serie Drammatica

Jason Batemna, Ozark

Sterling K. Brown, This Is Us

Steve Carell, The Morning Show

Brian Cox, Succession

Billy Porter, Pose

Jeremy Strong, Succession

Miglior Attrice Protagonista in una Serie Drammatica

Jennifer Aniston, The Morning Show

Olivia Colman, The Crown

Jodie Comer, Killing Eve

Laura Linney, Ozark

Sandra Oh, Killing Eve

Zendaya, Euphoria

Miglior Attore Protagonista in una Serie Commedia

Anthony Anderson, black-ish

Don Cheadle, Black Monday

Ted Danson, The Good Place

Michael Douglas, The Kominsky Method

Eugene Levy, Schitt’s Creek

Ramy Youssef, Ramy

Miglior Attrice Protagonista in una Serie Commedia

Christina Applegate, Dead to Me

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Linda Cardellini, Dead to Me

Catherine O’Hara, Schitt’s Creek

Issa Rae, Insecure

Tracee Ellis Ross, black-ish

Miglior Attore Protagonista in una Miniserie o Film

Jeremy Irons, Watchmen

Hugh Jackman, Bad Education

Paul Mescal, Normal People

Jeremy Pope, Hollywood

Mark Ruffalo, I Know This Much Is True

Miglior Attrice Protagonista in una Miniserie o Film

Cate Blanchett, Mrs. America

Shira Haas, Unorthodox

Regina King, Watchmen

Octavia Spencer, Self Made

Kerry Washington, Little Fires Everywhere

Miglior Attore Non Protagonista in una Serie Drammatica

Giancarlo Esposito, Better Call Saul

Nicholas Braun, Succession

Kieran Culkin, Succession

Matthew Macfadyen, Succession

Bradley Whitford, The Handmaid’s Tale

Billy Crudup, The Morning Show

Mark Duplass, The Morning Show

Jeffrey Wright, Westworld

Miglior Attrice Non Protagonista in una Serie Drammatica

Laura Dern, Big Little Lies

Meryl Streep, Big Little Lies

Fiona Shaw, Killing Eve

Julia Garner, Ozark

Sarah Snook, Succession

Helena Bonham Carter, The Crown

Samira Wiley, The Handmaid’s Tale

Thandie Newton, Westworld

Miglior Attore Non Protagonista in una Serie Commedia

Andre Braugher, Brooklyn Nine-Nine

Mahershala Ali, Ramy

Kenan Thompson, Saturday Night Live

Daniel Levy, Schitt’s Creek

William Jackson Harper, The Good Place

Alan Arkin, The Kominsky Method

Sterling K. Brown, The Marvelous Mrs. Maisel

Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel

Miglior Attrice Non Protagonista in una Serie Commedia

Betty Gilpin, GLOW

Yvonne Orji, Insecure

Kate McKinnon, Saturday Night Live

Cecily Strong, Saturday Night Live

Annie Murphy, Schitt’s Creek

D’Arcy Carden, The Good Place

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Marin Hinkle, The Marvelous Mrs. Maisel

More #Emmys history tonight! At 24, @Zendaya is the youngest person to win for Lead Actress in a Drama Series! pic.twitter.com/AVUzIqyckH — Television Academy (@TelevisionAcad) September 21, 2020