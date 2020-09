22 Settembre di Ultimo esce il 22 settembre. Il nuovo singolo del cantautorap romano è in programma per oggi a mezzanotte. Allo scoccare del 22 settembre 2020 sarà disponibile in streaming e in digital download il nuovo brano inedito di Ultimo, dal titolo 22 Settembre.

Ad annunciarlo ai fan è stato lo stesso artista con un post sui social. Ha raccontato di aver scritto un brano intitolato 22 Settembre qualche mese fa. La data di uscita non poteva quindi che essere quella del 22 settembre 2020.

22 Settembre di Ultimo sarà disponibile dalla mezzanotte di oggi, rompendo ogni regola relativa al new music friday che relega le nuove uscite al venerdì. Il nuovo brano di Ultimo esce invece di martedì.

“Qualche mese fa ho scritto una canzone….. l’ho chiamata ‘22 Settembre’. Ho pensato che sarebbe stato giusto farla uscire il 22 Settembre. E quindi dai, da mezzanotte sarà vostra!! A dopo!!“, scrive Niccolò Moriconi sui social svelando una volta per tutte cosa si nasconde dietro all’ossessione del pubblicare sempre una storia alle 22:22.

Era un indizio verso il nuovo singolo, che ha proprio il 22 nel titolo. Il nuovo brano segna il ritorno di Ultimo nella scena musicale con un team rinnovato. Al suo fianco ci sarà il nuovo manager, Max Brigante, ma cambia anche l’etichetta discografica produttrice del brano. Ultimo non sarà più con Honiro – quella che lo ha lanciato e sostenuto negli scorsi anni – ma con Ultimo Records, l’etichetta indipendente che ha fondato di recente e che supporterà le sue prossime uscite discografiche.

Per il cantante si apre una nuova Era, da oggi a mezzanotte con 22 Settembre!