Continua la programmazione di Profiling 9 su Giallo, ogni domenica con due episodi in prima visione in chiaro a partire dalle 21.10. La nuova stagione del procedural francese con protagonista Juliette Roudet è in onda anche al venerdì sera, in replica con due episodi.

Profiling 9 è stata trasmessa per la prima volta in Italia in anteprima assoluta nella primavera 2019 da Fox Crime, canale 116 di Sky, e ora è in programmazione per la prima volta in chiaro sul canale 38 del digitale terrestre.

Domenica 20 settembre vanno in onda gli episodi 5 e 6: si tratta del giro di boa per Profiling 9, che come le precedenti stagioni è composta da 10 episodi. La protagonista Adèle è tornata a Parigi nel team di Rocher, ma il loro rapporto è minato da un enorme segreto.

Ecco le trame degli episodi di Profiling 9 in onda su Giallo il 20 settembre.

9×05 – Jonah

Mentre accompagna suo figlio a scuola, Adele vede una donna coperta di sangue, che poi subito scompare. Adele decide di avvisare Rocher e indagare su cosa sta succedendo.

9×06 – Gli Occhi della Morte

Il comandante Rocher e Adele sono chiamati su una scena del crimine particolarmente atroce. Una ragazza del liceo è stata strangolata, poi i suoi occhi sono stati spalancati. Un testimone ha assistito…

Domenica 27 settembre andrà in onda il penultimo appuntamento con Profiling 9 su Giallo, con gli episodi 7 e 8, durante i quali Rocher finisce in pericolo di vita: ecco le anticipazioni.

9×07 – Fuggire

Adèle ha tradito il segreto che Rocher protegge da settimane e il loro rapporto di fiducia è minato, ma devono ignorare i loro problemi quando vengono chiamati a indagare su un nuovo misterioso caso: due corpi sono stati trovati in una capanna isolata nel bosco. La prima vittima è stata uccisa pochi giorni prima, la seconda oltre dieci anni fa…

9×08 – In Coma

A seguito di complicazioni durante l’operazione, il comandante Rocher finisce in coma. Mentre Adèle fa di tutto per riportarlo in vita, Hyppolite e Jess iniziano una nuova indagine. Quando scoprono che l’ultima chiamata della vittima era per il comandante Rocher, si rendono conto di dove approfondire il passato del loro collega.

Profiling 9 si concluderà su Giallo domenica 4 ottobre con gli ultimi due episodi della stagione.