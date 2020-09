Le cose potrebbero andare davvero bene al Samsung Galaxy S21, che potrebbe anche più semplicemente chiamarsi Galaxy S30, compiendo un vero e proprio salto rispetto all’attuale Galaxy S20, lo stesso compiuto da quest’ultimo nei riguardi del precedente Galaxy S10. Il prossimo top di gamma dovrebbe presentarsi nella doppia versione Exynos e Snapdragon (processori Exynos 1000 e Snapdragon 875). Il noto leaker Ice universe ha voluto indugiare proprio sul chipset proprietario del produttore asiatico, basato, proprio come la controparte, sull’architettura 1 + 3 + 4. Gli utenti si chiedono se il gap che purtroppo ancora sussiste tra i due SoC, chiaramente a favore della soluzione statunitense, possa nel frattempo ridursi, magari proprio a partire dall’Exynos 1000 che verrà probabilmente montato a bordo del modello internazionale del Samsung Galaxy S21.

Stando ad un benchmark di recente apparso su Reddit, la CPU proprietaria potrebbe stupire il prossimo anno, anche rispetto allo Snapdragon 875. Il Samsung Galaxy S21 con il processore di punta di casa Qualcomm avrebbe totalizzato 1159 e 4090 punti, rispettivamente in single e multi-core. Lo Xiaomi Mi 11, che pure si equipaggerà con lo Snapdragon 875, avrebbe fatto registrare 1102 e 4113 punti in single e multi-core. Con l’Exynos 1000 i punteggi sarebbero addirittura superiori: 1302 e 4250 in single e multi-core.

Voi personalmente quanto rimarreste stupiti da uno scenario del genere laddove venisse realmente confermato dai fatti una volta presentato il Samsung Galaxy S21? Dal canto nostro possiamo solo sperare che il chipset proprietario del colosso di Seul abbia per davvero ingranato la quarta, riuscendo, se non a superare, almeno ad equiparare le prestazioni offerte dall’antagonista Snapdragon 875 (molti utenti sarebbero già soddisfatti così, anche se poi i risultati del benchmark di cui sopra lascerebbero perfino sperare in qualcosa di più, pur restando con i piedi a terra). Se avete qualche domanda da farci il boc dei commenti in basso è a vostra disposizione.