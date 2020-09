A distanza di ormai diversi mesi dalla presentazione della console di prossima generazione di casa Sony, i preordini di PS5 sono finalmente partiti. L’annuncio del prezzo delle due diverse piattaforme, quella con lettore da 499€ e quella only digital da 399, non ha spaventato la community. E, come preventivabile, è partita arrembante la corsa ai preordini di PS5.

Una corsa che si è conclusa molto presto presso tutti i vari rivenditori che avevano disponibilità delle console in previsione del day one. In pochi minuti le scorte sono infatti andate esaurite un po’ ovunque. E l’offerta di Sony non è riuscita a soddisfare, se non parzialmente, la grande richiesta avanzata dalla community dei videogiocatori.

Una situazione che ha lasciato l’amaro in bocca in tutti coloro che avevano l’ambizione di fiondarsi nella next gen fin da subito. E che ora invece dovranno attendere pazientemente l’arrivo in stock di nuovo hardware. Che non è escluso possano subire in poco tempo la stessa sorte.

Preordini PS5 esauriti, le contromisure di Sony

Nutre però ottimismo Sony in vista dei prossimi mesi, con nuovi preordini di PS5 che saranno resi disponibili in poco tempo. Ottimismo che è stato accompagnato da scuse ufficiali da parte del colosso nipponico, diffuse attraverso i propri canali social.

Let’s be honest: PS5 preorders could have been a lot smoother. We truly apologize for that.



Over the next few days, we will release more PS5 consoles for preorder – retailers will share more details.



And more PS5s will be available through the end of the year. pic.twitter.com/h1TaGsGBun — PlayStation (@PlayStation) September 19, 2020

Sul profilo Twitter della compagnia si legge il rammarico per non aver soddisfatto le aspettative (quantitative) del pubblico. Una situazione destinata a cambiare nell’immediato, con nuovi lotti di console che sono pronti ad arrivare nei magazzini dei rivenditori. E con il numero dei preorder che aumenterà in maniera considerevole nel periodo che ci separa dalla fine dell’anno.

Una manovra necessaria, quella di Sony, per non perdere terreno nei confronti della diretta concorrenza di Microsoft. Chi non dovesse riuscire ad accaparrarsi una PS5 non è escluso che possa dirottare le attenzioni verso la next gen della compagnia statunitense. La fame di novità richiede di essere soddisfatta: meglio non lasciare gli aficionados a bocca asciutta.

Fonte