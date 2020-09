Il Samsung Galaxy Z Fold 2 è disponibile sul mercato globale, con consegna immediata anche per l’Italia da parte di Amazon (ve ne avevamo parlato in questo articolo). Stiamo parlando del secondo smartphone pieghevole del colosso di Seul, che ha apportato notevoli miglioramenti rispetto al modello di prima generazione, che in realtà non se l’è passata propriamente bene presentando problemi tecnici a più riprese fin dall’inizio. L’azienda asiatica ha deciso di riprovarci con il Samsung Galaxy Z Fold 2, che vanta anch’esso un carrello per l’alloggio della SIM, che potrà lavorare in coppia con una eSIM, sebbene la funzione dedicata non risulti ancora essere stata attivata.

Come riportato da ‘SamMobile‘, urgerà un aggiornamento software successivo affinché l’opzione venga abilitata e possa finalmente dirsi funzionante. Dispiace per quegli utenti che provengono da uno smartphone dualSIM (non sono pochi quelli che sono soliti impiegare SIM di operatori differenti a bordo dello stesso dispositivo, come pure coloro che hanno già avuto modo di sperimentare la nuova esperienza offerte dalle SIM virtuali), ma, almeno per adesso, non si conoscono ancora i tempi effettivi con cui il colosso di Seul rilascerà l’aggiornamento in questione.

Non è difficile ipotizzare che il produttore asiatico sia già a lavoro per la distribuzione globale del suddetto upgrade, che consentirà al Samsung Galaxy Z Fold 2 di garantire il funzionamento della eSIM (sarebbe impensabile lasciare passare troppo tempo prima del rilascio, anche perché è di un dispositivo dal prezzo di circa 2000 euro che si sta parlando, e non di un telefono qualsiasi su cui magari si potrebbe anche essere più indulgenti). Vi terremo aggiornati sulla vicenda, sperando che la compagnia asiatica avvii la distribuzione dell’aggiornamento capace di abilitare il funzionamento della eSIM a bordo del Samsung Galaxy Z Fold 2 il prima possibile. Se volete farci qualche domanda il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.