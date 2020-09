Mentre ripartono le riprese di Stranger Things 4, interrotte a marzo dopo pochi giorni di lavorazione a causa della pandemia, l’attore David Harbour non solo si è sposato a Las Vegas, ma ha anche rivelato qualcosa in più riguardo la misteriosa trama del suo personaggio.

Apparentemente morto nel tentativo di chiudere il varco del Sottosopra e salvare la città di Hawkins dai malefici Russi, n realtà lo sceriffo è vivo e vegeto, anche se costretto ai lavori forzati in un ambiente ostile che somiglia al paesaggio siberiano. Il colpo di scena che ha rivelato la sopravvivenza del suo personaggio è arrivato col teaser trailer di Stranger Things 4, in occasione dell’inizio delle riprese a febbraio. Da allora non sono emersi altri dettagli sul come Hopper sia riuscito a salvarsi, ma ora l’attore David Harbour fa sapere che quella morte apparente e il conseguente ritorno nel mondo dei vivi era stata pianificata e discussa dagli showrunner della serie già nella primissima stagione.

Parlando a Total Film, Harbour ha spiegato di essersi confrontato sull’argomento con i fratelli Duffer e di concepire questa sorta di rinascita di Hopper come un passaggio necessario alla sua evoluzione di uomo e padre. Harbour paragona il ritorno di Hopper a quello di Gandalf, il personaggio dell’universo fantasy di J. R. R. Tolkien capace di sacrificarsi per salvare la Compagnia dell’Anello e poi di tornare in vita.

Sono molto vicino ai fratelli Duffer, e so dove andrà a parare la storia, e l’ho saputo fin dall’inizio. E penso che sia stata la cosa grandiosa di questa storia. Per quanto riguarda Stranger Things, sarete in grado di guardare indietro alla prima stagione e vedere molte cose che accadono più avanti che si riferiscono a questo. Ho avuto quelle discussioni con loro sin dalla prima stagione. Siamo sempre stati interessati a quell’idea della resurrezione di Gandalf – Gandalf il Grigio che combatte il Balrog e poi diventa Gandalf il Bianco. È l’idea della resurrezione del personaggio. E mitologicamente, in un certo senso, Hopper doveva cambiare. Voglio dire, non poteva andare avanti come stava facendo.

Harbour ha definito necessario il passaggio del finale di stagione che vede Hopper rischiare la vita e poi “resuscitare in qualche modo“: quello che vedremo in Stranger Things 4 sarà “un ragazzo molto diverso, lo stesso ma in una veste diversa, una cosa molto interessante da interpretare“.

Il suo personaggio era apparso nella stagione 4 alle prese con una rabbia repressa e un’inquietudine costante riversata anche nei rapporti con la figlia acquisita Undici e con l’amata Joyce: in questo senso, probabilmente, la sua rinascita sarà anche un modo per venire a patti coi suoi demoni interiori, legati soprattutto alla perdita di sua figlia. Come anticipato in precedenza dallo stesso attore, Stranger Things 4 esplorerà ulteriormente il passato di Hopper.