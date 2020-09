Ormai da mesi in rete si parla dell’atteso Galaxy S20 FE, edizione più compatta ed economica del celebre smartphone di casa Samsung. Smartphone in versione lite che dovrebbe essere annunciato a breve – salvo sorprese dell’ultimo minuto – dal colosso sudcoreano della tecnologia. E se è vero che solo di recente ne abbiamo scoperto praticamente la scheda tecnica completa, nella giornata di oggi torniamo a concentrarci sul futuro device grazie ad un video particolarmente prezioso.

Più nello specifico, come riportato sulle pagine del portale Sammobile, il canale YouTube Jimmy is Promo ha pubblicato un filmato che si presenta di fatto come un primo hands-on del Samsung Galaxy S20 FE – come già saprete la sigla sta per Fan Edition -, e che potete recuperare anche voi fiondandovi subito a questo indirizzo. Come dicevamo, la clip odierna è particolarmente golosa per i fan e per i semplici curiosi, per almeno due motivi. Il primo è che le immagini a schermo vanno a confermare il design scelto dalla compagnia di Seul per questa Fan Edition, che va a sfoggiare un display con foro per la fotocamera posizionato in alto al centro. Sulla scocca posteriore possiamo invece notare il modulo fotografico composto da tre sensori, affiancati da un flash LED posizionato leggermente sulla destra.

Il secondo motivo risiede invece nella possibilità di vedere il Samsung Galaxy SE in azione. L’hands-on mostra come lo smartphone svolge le diverse attività quotidiane, in modo molto simile al “fratello maggiore” già presente sul mercato. In più il video di Jimmy is Promo è stato caricato con risoluzione 4K su YouTube: questo significa che abbiamo la possibilità di ammirare il Galaxy S20 Fan Edition ad altissima risoluzione e da un po’ tutte le angolazioni.

Se siete impazienti di saperne di più, vi ricordiamo che Samsung andrà a presentare in via ufficiale il Galaxy S20 FE durante il suo prossimo evento Unpacked in streaming, con data fissata al 23 settembre 2020.