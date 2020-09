Al via le elezioni regionali 2020 (che ricordiamo interesseranno 8 regioni italiane) con seggi aperti a partire dalle 7 di questa mattina, domenica 20 settembre, e fino alle ore 23 (non sono previsti stop), per poi riaprire i battenti dalle 7 di domani, lunedì 21 settembre, fino alle 15. Dopo aver illustrato in questo articolo come prepararsi al meglio al voto del referendum, contestuale alle elezioni regionali 2020, siamo qui per darvi qualche indicazione sulla scheda arancione, e su come votare senza errori. La prima cosa da fare per poter esprimere la propria preferenza è recarsi al seggio di appartenenza muniti di un documento d’identità in corso di validità e della tessera elettorale.

La scheda arancione risulterà suddivisa in due parti esatte: a sinistra sono rappresentati i simboli delle liste associate ad ogni candidato Presidente, mentre a destra troverete segnalati i candidati Presidente. Si fa presente che accanto ad ogni lista trova collocazione uno spazio apposito all’interno del quale i votanti potranno esprimere la propria preferenza per i candidati Consiglieri regionali. Come si vota per le elezioni regionali 2020? In realtà è cosa molto semplice: il votante potrà decidere se tracciare solo un segno sul nome del candidato Presidente (in questo caso la preferenza non comprenderà alcuna delle liste associate), oppure scegliere di lasciare un solo segno prediligendo una lista (in questo caso l’elettore esprimerà una preferenza anche in favore del candidato Presidente associato). C’è la possibilità anche del voto disgiunto, votando un candidato governatore ed insieme una lista non associata, indicando anche due preferenze per i consiglieri, di cui uno di sesso maschile ed uno di sesso femminile (altrimenti la seconda preferenza risulterà nulla).

Le elezioni regionali 2020 di oggi 20 settembre e domani 21 saranno regolamentate da particolare norme anti-Covid 19: in primo luogo bisognerà assolutamente indossare la mascherina e rispettare il distanziamento sociale, contingentando il flusso di elettori in entrata ed in uscita. Prima di prendere in mano la matita copiativa occorrerà igienizzarsi le mani. I cittadini che presentano sintomi compatibili con l’infezione da Coronavirus dovranno restare a casa. Quelli che si trovano attualmente in quarantena avranno la possibilità di richiedere il voto a domicilio.