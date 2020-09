Non esiste weekend motoristico che non veda sfrecciare in tv bolidi a due o quattro ruote, e la diretta della MotoGP in Romagna ne è questa settimana prova lampante. Il circuito di Misano è pronto a ospitare, nella giornata odierna, i centauri della serie massima del motomondiale. A seguito ovviamente delle altre due categorie, che rappresenteranno un lauto antipasto alla portata televisiva principale.

Una portata che come sempre sarà fruibile in diversi modi, sia che siate a casa, comodamente spaparanzati sul divano, sia che invece siate in giro e non possiate fruire di una televisione.

Diretta MotoGP Romagna 2020, la gara disponibile anche in chiaro

Come di consueto, l’appuntamento con la diretta della MotoGP è sul canale tematico di Sky, vale a dire il 208, oltre che su DAZN. Uno spettacolo che sarà però fruibile anche dai non abbonati. La diretta della MotoGP sarà infatti visibile anche sul canale in chiaro dell’emittente satellitare, TV8. Questo chiaramente per tutti gli appassionati che non si sono spostati da casa.

Per tutti coloro che invece saranno lontani dalle mura domestiche, non c’è da disperarsi. Il GP di Romagna 2020 è infatti pronto a sfrecciare anche sui dispositivi mobile. Da Skygo all’app mobile di DAZN, finendo poi al sito di TV8: impossibile trovare scuse per non godersi questo appuntamento del motomondiale anche in streaming. A patto di avere a disposizione una connessione dati, che sia quella del proprio abbonamento o del WiFi.

Come sempre agguerrita la concorrenza per l’ambita vittoria finale. La corsa al titolo iridato è più aperta che mai, e vedrà scattare nelle prime posizioni i vari Vinales (1), Miller (2) e Quartararo (3). Solo settimo Valentino Rossi, mentre il leader provvisorio della classifica piloti, Andrea Dovizioso, partirà dalla decima piazza. Il semaforo verde scatterà nel primo pomeriggio di oggi, alle 14.00.

Chi porterà a casa la vittoria? Diteci il vostro pronostico nei commenti.