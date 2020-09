Canale5 ha confermato la messa in onda di DayDreamer nel fine settimana ma ecco spuntare un’altra novità che andrà in scena proprio sabato pomeriggio, il 26 settembre, con un singolo episodio in cui Can e Sanem saranno ancora al centro di tutto. I due hanno deciso di dimenticare il loro essere amici per essere di nuovo fidanzati. Lui ha capito l’arte del perdono e così ha deciso di andare avanti senza più voltarsi indietro ma fino a quando durerà questa pace?

Le anticipazioni della puntata del 26 settembre di DayDreamer rivela che i due si troveranno ad un bivio quando i pettegolezzi si faranno sempre più rumorosi. Proprio per questo Sanem si dirà pronto a lasciare il lavoro per evitare che le scelte di Can vengano giudicate in base al loro legame e, soprattutto, che la sua carriera nella compagnia venga etichettata come un favore.

Ecco il promo originale delle nuove puntate di DayDreamer:

Dall’altra parte ci saranno anche i problemi in famiglia. Can e Sanem non vogliono ancora dire tutto ai genitori di quest’ultima ma saranno i pettegoli del quartiere a prendere la palla al balzo mettendo in giro voci sulla coppia. Aysun e Ihsan vedono Can che accompagna Sanem a casa in piena notte e così nel quartiere si scatenano i pettegolezzi, fino a quando arrivano all’orecchio di Mevkibe e Nihat, che per difendere loro figlia, arrivano alle mani rispettivamente con le due.

Sanem è decisa a parlare a sua madre del suo rapporto con Can, ma Aylin, che è a conoscenza del rapporto fra i due ragazzi,la precede dando la notizia ai giornali, con l’intento di dimostrare ad Emre,che ha un flirt con Leyla, di cosa è capace. I genitori di Sanem vengono a sapere la cosa nel modo peggiore, dai titoli di giornale e a quel punto succederà di tutto. La loro storia è destinata a finire? La risposta arriverà solo sabato pomeriggio con una singola puntata della serie turca.