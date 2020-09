Tornano i sabato notte di Rai3 all’insegna dei processi introdotti da Roberta Petruzzelli: la nuova edizione di Un Giorno In Pretura debutta sabato 19 settembre, a mezzanotte e 20 sulla terza rete, dopo la messa in onda in prima visione assoluta in chiaro del film di Luca Guadagnino Chiamami Col Tuo Nome.

Ideato e scritto dalla conduttrice Roberta Petrelluzzi con Tommi Liberti e Antonella Nafra, Un Giorno In Pretura riparte con un ciclo di 9 nuove puntate dedicate ad altrettanti casi che hanno sconvolto l’opinione pubblica italiana e i cui iter processuali ha occupato per anni le pagine di cronaca giudiziaria.

Un Giorno In Pretura torna nella storica collocazione in seconda serata del sabato sera su Rai3, a partire dal 19 settembre con la prima puntata dal titolo Le maldicenze di un pappagallo, dedicata al processo celebrato presso la Corte d’Assise di Cagliari a carico di Ignazio Frailis: reo confesso dell’omicidio della sua vicina di casa Maria Bonaria Contu, l’uomo ha accoltellato la vittima in un pomeriggio di maggio a Capoterra, un paese del cagliaritano di appena ventimila anime apparentemente molto tranquillo.

L’omicidio è avvenuto in parco montano sotto gli occhi increduli di due testimoni, amiche della vittima, e sembra sia scaturito dai continui litigi tra i due vicini di casa a causa di un pappagallo parlante posseduto dalla vittima: secondo l’assassino, il pennuto gli avrebbe rivolto continui insulti omofobi in dialetto sardo. Il processo non deve stabilire la colpevolezza di Frailis, che ha già confessato l’omicidio, ma decidere se ha agito con crudeltà in piena coscienza, come ritiene l’accusa o se era incapace di intendere e volere perché malato di mente, come afferma la difesa.

"Siamo rimaste scioccate da questo odio, non avevamo mai visto una persona con questo sguardo malevolo"#UnGiornoinPretura, questa sera in seconda serata su @RaiTre. pic.twitter.com/2kzVJYbZ2D — Un Giorno in Pretura (@ginpretura) September 19, 2020

La programmazione di Un Giorno in Pretura continuerà ogni sabato sera in seconda serata su Rai3 per nove settimane: gli episodi sono visibili anche in streaming sul portale Raiplay. Il programma è un pilastro storico della rete, in onda su Rai3 dal 1988: quella del 2020 è la sua 33esima edizione.