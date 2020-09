Mika annuncia gli ospiti di I Love Beirut, il concerto speciale che si terrà stasera in streaming su YouTube, in tutto il mondo. Per accedere alla visione del concerto è necessario acquistare i biglietti su TicketMaster, i cui proventi supporteranno il Libano e i libanesi attraverso donazioni a due associazioni: la Croce Rossa libanese e Save The Children Libano.

Mika si esibirà per il suo Libano in uno show intimo ed acustico. Non sarà solo, però. Con lui ci saranno alcuni amici, artisti come Danna Paola, Laura Pausini, Rufus Wainwright, Salma Hayek e molti altri.

Laura Pausini ha registrato la sua esibizione nella cornice del Colosseo, a Roma: la sua è una speciale performance acustica sulle note di Tra Te E Il Mare, uno dei suoi brani più apprezzati che festeggia 20 anni in questi giorni.

“Invito tutti i miei fan a seguire questo evento di arte e musica per aiutare il popolo libanese, Mika è un artista così straordinario e vero che ha realizzato uno spettacolo unico nel suo genere..non perdetelo, non ve ne pentirete!”, sono le parole di Laura Pausini nell’invitare tutti a sostenere il Libano in seguito alle esplosioni delle scorse settimane.

I biglietti per il live streaming sono disponibii per l’acquisto su TicketMaster al prezzo di 10 euro e su Gofundme è attiva una raccolta fondi a favore del Libano che ha già superato quota 130.000 euro.

Prima di annunciare l’evento, Mika aveva condiviso una lettera per il Libano, lo Stato che lo ha visto nascere e muovere i suoi primi passi musicali. Le sue parole sono state pubblicate sulle pagine del Corriere Della Sera ad agosto dopo i terribili fatti che hanno ucciso più di 100 persone e ne hanno ferite migliaia.

“Non riesco a smettere di pensare al rumore assordante delle due esplosioni che continua a rimbombare nelle orecchie della gente”, aveva scritto Mika.