Pago imita Francesco Gabbani a Tale E Quale Show: nel corso della prima puntata del programma canta Viceversa.

Su Rai1 torniamo al Festival di Sanremo 2020 con l’imitazione del cantante che si è classificato al secondo posto quest’anno, alle spalle di Diodato, precedenti di un gradino sul podio la band dei Pinguini Tattici Nucleari.

La sua performance, tra le più attese della serata, ha raggiunto immediatamente i social e anche l’orecchio di Serena Enardu che su Instagram ha postato un commento subito dopo la performance del suo ex compagno.

La Enardu ha scritto tra le storie: “Superlativo“, pochi istanti dopo l’esibizione di Pago. Non ci sono dubbi che il suo commento sia riferito proprio all’imitazione dell’ex fidanzato. La relazione tra i due si è chiusa dopo la partecipazione di Pago al Grande Fratello Vip e, stando a quanto è noto, la ex coppia non è rimasta win buoni rapporti ma proprio questo apprezzamento potrebbe anticipare un tentativo di riavvicinamento.

La nuova edizione di Tale E Quale Show va in scena dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma senza pubblico. Le normative in tema di Covid-19, infatti, consentono la ripartenza delle attività televisive ma non è possibile ospitare il pubblico in studio in quanto non sarebbe possibile rispettare le basilari misure di sicurezza e di distanziamento sociale.

Per spiare le imitazioni dei concorrenti in gara e le loro trasformazioni, stavolta il pubblico dovrà limitarsi alla sola prima serata su Rai1, ogni venerdì. Alla guida della nuova edizione di Tale E Quale Show, c’è ancora una volta Carlo Conti.

In gara: Luca Ward, Pago, Virginio, Barbara Cola, Francesca Manzini, Francesco Paolantoni, Carolina Rey, Giulia Sol, Sergio Muniz e Carmen Di Pietro.

In giuria sono stati confermati Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, ai quali si è aggiunto l’attore Gabriele Cirilli in questa nuova edizione.