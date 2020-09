Il primo teaser promo di Grey’s Anatomy 17, divulgato da ABC dopo l’annuncio della première di stagione fissata per giovedì 12 novembre, contiene un unico frammento inedito, quello di una scena che rappresenterà un drammatico confronto tra Owen e Teddy dopo la scoperta del tradimento della promessa sposa.

L’intera clip è invece composta da immagini appartenenti alla stagione precedente e in particolare da parti di scene risalenti al finale di Grey’s Anatomy 16, con i problemi di salute mentale di DeLuca, l’ennesima crisi tra Richard e Catherine e la nascita del figlio di Amelia e Link. Poi il teaser mostra una scena inedita di Grey’s Anatomy 17, con Teddy che sembra implorare il perdono di Owen dopo che quest’ultimo ha scoperto i suoi tradimenti con Tom alla vigilia delle loro nozze.

Quella tra Owen e Teddy sarà una delle storyline centrali di Grey’s Anatomy 17: la stagione precedente si era conclusa con Hunt che non si presenta alle nozze dopo aver scoperto per caso la relazione tra la Altman e Koracick, attraverso una telefonata partita per sbaglio in un momento di intimità tra i due. La coppia ha avuto una bambina e superato numerosi momenti di difficoltà, per non parlare del fatto che più volte i due migliori amici si sono rincorsi e persi perché coinvolti in altre relazioni.

La scena straziante tra Teddy e Owen, con un “ti amo” da parte di lei che suona come una richiesta estrema di perdono, sarà certamente presente nella speciale première di Grey’s Anatomy 17, della durata di due ore, in onda su ABC il 12 novembre dopo il primo episodio della quarta stagione di Station 19. Il ritorno in tv delle due serie prodotte dalla ShondaLand di Shonda Rhimes vedrà l’ennesimo crossover tra le loro trame.

Insieme al promo, ABC ha diffuso anche il poster ufficiale della nuova stagione, che vede protagonista Ellen Pompeo nei panni di Meredith Grey: il claim di Grey’s Anatomy 17 è “A volte… tutti abbiamo bisogno di essere salvati“.

Grey’s Anatomy 17 non ha ancora una data d’uscita in Italia, mentre le stagioni 1-15 sono disponibili su Amazon Prime Video e la stagione 16 sta per essere trasmessa in prima tv in chiaro da La7.