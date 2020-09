Continua l’appuntamento con Lucifer 3 su Italia1 nel pomeriggio di sabato 19 settembre. Come sempre andrà in onda un doppio episodio in cui vedremo il nostro diavolo protagonista ancora alle prese con gli omicidi del Peccatore. Ecco le anticipazioni.

Si parte dall‘episodio 3×09 dal titolo Il peccatore, di cui vi riportiamo la sinossi:

Lucifer è preoccupato quando capisce che i destinatari dei suoi favori iniziano a morire. Dopo che lui e Chloe indagano, giungono finalmente faccia a faccia con il Peccatore. Nel frattempo, il Detective Pierce torna al lavoro dopo il suo incidente, Charlotte trova un nuovo modo di far carriera, e Amenadiel ha un nuovo interesse amoroso.

A seguire, l’episodio 3×10 dal titolo Il cestino dei peccati.

Con il Peccatore sotto custodia, Lucifer è disposto a spingersi oltre pur di riavere indietro il suo volto diabolico. Ma, con un’altra vittima a rischio, la coscienza lo ostacolerà o lo aiuterà? Nel frattempo, Trixie fa la conoscenza di Charlotte e si domanda che tipo di rapporto ha con suo padre.

Nel cast di Lucifer 3, Tom Ellis nel ruolo di Lucifer Morningstar; Lauren German è la detective Chloe Decker; DB Woodside interpreta Amenadiel; Lesley-Ann Brandt è Maze; Kevin Alejandro è il detective Dan Espinoza; Scarlett Estevez nel ruolo di Trixie; Rachael Harris è la dottoressa Linda Martin; Tricia Helfer interpreta Charlotte; Aimee Garcia nel ruolo di Ella Lopez. New entry Tom Welling nel ruolo di Marcus Pierce.

Lucifer 3 torna su Italia1 sabato 26 settembre con due nuovi episodi in replica. Nel primo, l’episodio 3×11 dal titolo La città degli angeli?. In un episodio flashback, che ha luogo nel momento in cui Lucifer giunse per la prima volta a Los Angeles, Amenadiel si presenta per recuperare suo fratello caduto, ma rimane scioccato quando viene aggredito. Amenadiel chiede aiuto a Lucifer per rintracciare l’aggressore e Lucifer, in cambio, gli offre la sua assistenza – ma solo per avere un favore. Nel frattempo, Chloe e Dan – ancora sposati – indagano sull’omicidio di un lottatore della MMA, Aidan Scott, e si scopre che è lo stesso assassino che aveva aggredito Amenadiel. A seguire, l’episodio 3×12 Al centro dell’attenzione. Dopo la rivelazione sulla vera identità del tenente Pierce, Lucifer cerca di scoprire quali possano essere i suoi moventi. Al fine di guadagnarsi l’assistenza di Chloe nella sua indagine su Pierce, Lucifer supera il limite per aiutarla a risolvere l’omicidio di un surfista professionista. Nel frattempo, Amenadiel affronta delle questioni personali.

L’appuntamento con Lucifer 3 su Italia1 è a partire dalle 14:30. A seguire, due episodi della prima stagione di Deception in replica.