Si chiama CoD Black Ops Cold War la prossima, attesissima incarnazione della saga sparacchina di Call of Duty. Dopo anni di uscite sottotono, il franchise a marchio Activision ha saputo incontrare nuovamente i favori del pubblico, riabbracciando scontri più realistici e contesti storici decisamente affascinanti prima con Call of Duty WWII – ambientato tra i campi di battaglia della Seconda Guerra Mondiale -, poi con il più recente soft reboot di Call of Duty Modern Warfare, accompagnato pure dalla sua Battaglia Reale Call of Duty Warzone.

E se è vero che CoD Black Ops Cold War sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 13 novembre 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One – per poi approdare anche sulle console next-gen di Sony e Microsoft, PS5 e Xbox Series X, poco più avanti -, come da tradizione per la serie fan e curiosi potranno popolarne i server prima del debutto ufficiale. Questo perché il team di sviluppo e il publisher americano hanno svelato il programma relativo alla fase Beta, che si svolgerà in due fasi a partire dal prossimo 8 ottobre. In particolare, la prima fase sarà un’esclusiva PS4 – a fronte degli accordi commerciali tra Sony e Activision: tutti quelli che hanno prenotato il gioco potranno accedere al test a partire dall’8 ottobre, mentre a tutti gli altri l’accesso sarà consentito dal 10 al 12 ottobre.

Per quanto riguarda la seconda fase della Beta di CoD Black Ops Cold War, sappiamo che si svolgerà la settimana seguente e andrà a coinvolgere finalmente tutte le piattaforme di riferimento. Di conseguenza, il 15 e 16 ottobre potranno partecipare gli utenti che hanno effettuato il preordine su Xbox One/PC e tutti i giocatori PS4. Dal 17 al 19 ottobre sarà invece il turno di tutti i giocatori di tutte le piattaforme, per una sessione che permetterà di testare le funzionalità cross-play promesse. Cosa ne dite, anche voi siete ansiosi di partecipare?