In rete si continua a parlare incessantemente di iPhone 12. Dopo che “mamma” Apple ha sedotto e sfamato la curiosità dei suoi fedelissimi con l’evento Time Flies dello scorso 15 settembre, ora tutti gli occhi tornano ad essere puntati sulla prossima generazione di melafonini, probabilmente presentati – e successivamente lanciati sul mercato – il prossimo mese di ottobre. Non dovrebbe dunque sorprendere che il flusso di informazioni, indiscrezioni e rumor prosegua in modo incessante. Anche nella giornata di oggi.

Come si legge sulle pagine del portale iDownloadBlog, sono infatti state già realizzate delle cover per iPhone 12 da Totallee, di cui sono trapelate delle foto sui vicoli del web. L’azienda che da anni si è specializzata nella creazione di cover per gli smartphone del colosso di Cupertino si farà trovare pronta al debutto del device della “mela morsicata”, con accessori che ne difenderanno la scocca. In ogni caso, le immagini pubblicate – che potete vedere anche voi nella galleria poco più in basso in questo stesso articolo – sono assai preziose per farci un’idea delle dimensioni del nuovo Iphone.

In particolare la prima foto in alto a sinistra possiamo vedere che un iPhone 6 è troppo grande per entrare nella cover concepita per iPhone 12 da 5,4 pollici, nonostante il primo monti un display da 4,7 pollici. Questo lascia intendere che Apple abbia scelto di ridurre le dimensioni del suo dispositivo, sposando un design più moderno in cui lo schermo abbraccia quasi tutto lo spazio disponibile. Nel secondo scatto abbiamo poi un iPhone X inserito all’interno della cover destinata ad iPhone 12 Max da 6,1 pollici, evidenziando dimensioni più o meno uguali tra i due smartphone. La terza – ovvero quella in basso a destra – vede protagonista un iPhone 11 Pro da 5,8 pollici nella custodia protettiva di un modello Pro Max da 6,7 pollici. In questo caso le dimensioni sono divergenti, mentre nell’ultima notiamo una certa somiglianza tra quelle di Phone 11 Pro da 5,8 pollici iPhone 12 Pro da 6,1 pollici.

Insomma, in attesa del reveal ufficiale, una cosa è certa: Apple si è impegnata per ridurre le dimensioni dei dispositivi e al contempo aumentare la diagonale dello schermo.