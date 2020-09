Ci sembra giusto iniziare a parlarvi della prossima Google Chromecast, che si abbinerà a Google TV. Il noto portale ‘winfuture.de‘ ci ha mostrato alcune immagini del dongle HDMI, che potrà essere collegato alla TV, come anche ad un display, anche se non solo per la trasmissione di contenuti esterni. La forza di Google Chromecast with Google TV è un’altra, in quanto trattasi di un device di streaming a conti fatti, provvisto di un’interfaccia Android TV attraverso cui sarà possibile avere accesso ed applicazioni e servizi (un po’ come accade con Amazon Fire TV). Come potete vedere dalle immagini qui sotto, Google Chromecast with Google TV ha una forma ovalizzata, prenderà energia attraverso un alimentatore USB, vanta una porta HDMI, un LED sul retro ed un tasto di ripristino da utilizzare al bisogno.

Il dispositivo è spinto da un SoC quad-core AMLogic S905X2, in accoppiata a 2GB di RAM e ad un piccolo quantitativo di menoria interna. Molto utile sarà il telecomando abbinato, caratterizzato da un D-Pad e da altri tasti di navigazione, uno per Google Assistant ed un altro relativi alla gestione dei preferiti (ci sono anche due pulsanti di collegamento rapido a YouTube e Netflix). Sul versante laterale destro dovrebbe trovare posto il bilanciere del volume, mentre in basso un tasto ‘Indietro’ ed un altro di accensione/spegnimento del device.

Google Chromecast with Google TV dovrebbe essere presentata il prossimo 30 settembre, e sarà probabilmente lanciata ad un prezzo inferiore ai 100 dollari (alcune fonti parlano addirittura di 50 dollari). L’incontro tra Google Chromecast e Google TV potrebbe rivelarsi vincente, tanto da colmare il gap rispetto ad altri dongle TV presenti sul mercato, su tutte l’Amazon Fire Stick, ormai sempre più diffusa (ricordiamo essere in grado di trasformare qualsiasi TV munita di porta HDMI in un apparecchio smart).