Giubilo in tutto il regno per il ritorno di Mediaset su suoi passi e per la conferma che DayDreamer rimarrà in onda ancora per un po’. La serie con Can Yaman regina degli ascolti dell’estate che sta per concludersi, si stava avviando verso la panchina ma, alla fine, Canale5 ha pensato alle critiche e le polemiche che l’avrebbero travolta e così ci ha ripensato piazzando nuovamente DayDreamer alla domenica pomeriggio per lo scontro con Mara Venier (già vinto la scorsa settimana).

Non sappiamo ancora bene se la decisione sia stata presa per il bene del pubblico e il quieto vivere o per Barbara d’Urso e regalare un traino alla sua Domenica Live (un flop la settimana scorsa), fatto sta che DayDreamer continuerà ad andare in onda ripartendo dalla presentazione della campagna per la Compass sport e della pace tra Can e Sanem. I due metteranno da parte la loro finta amicizia per tornare ad essere una coppia con tutto quello che questo significa visto che vorranno tenere la famiglia e i colleghi all’oscuro di tutto. Ma cos’altro succederà domenica pomeriggio?

DayDreamer tornerà in onda proprio domani, 20 settembre, alle 16.20 circa, per una nuova puntata in cui ci troveremo su un altro set ma questa volta non per una campagna pubblicitaria ma per la serie tv che vedrà Osman protagonista. Il regista e gli sceneggiatori non ne possono più delle continue interruzioni da parte di amici e parenti e sul set le cose non si mettono bene per lui.

Ecco il promo originale della puntata di domani:

Intanto Ceyda comunica a Can che finalmente Mackinnon ha accettato di partecipare a una cena di lavoro ma Can si vede costretto a rifiutare perché ha già un appuntamento con Sanem. Per lei ha organizzato una romantica serata al loro rifugio per guardare le stelle ma le cose non andranno molto bene. I fan potranno vivere romantici momenti tra baci, balli e coccole mentre un ladro irrompe in casa, spaventando a morte Mevkibe. Sanem è irraggiungibile poichè, durante la romantica serata, ha dimenticato di caricare la batteria del telefono, così Leyla chiede aiuto a Emre per rintracciare Can al rifugio.