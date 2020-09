Con 4 candidature agli Oscar 2018, Chiamami Col Tuo Nome è un indimenticabile racconto di crescita. Una tenera storia ambientata durante un’estate, in cui a nascere sono i primi amori. Un racconto coinvolgente in cui tutti coloro i quali hanno vissuto un “amore estivo” possono riconoscersi. Il film andrà in onda il 19 settembre 2020 alle 21:20 su Rai 3.

Dietro la macchina da presa troviamo Luca Guadagnino, che ha deciso di ambientare questa storia d’amore in Lombardia. La sceneggiatura è invece stata scritta da James Ivory, che con questo progetto ha vinto un Premio Oscar. Il film, che è la terza parte della Trilogia Del Desiderio di Guadagnino, è ispirato all’omonimo libro di André Aciman.

La storia di un primo amore

Il film è ambientato nel Nord Italia. Durante l’estate del 1983, Elio Perlman (Timothée Chalamet) passa le sue giornate in una villa del diciassettesimo secolo di proprietà della propria famiglia. Il giovane legge, suona musica classica, trascrive alcuni testi ed è desideroso di apprendere. Il precoce diciassettenne ha un ottimo rapporto con il padre, che è un docente universitario, e con la madre, una traduttrice. I genitori decidono di far passare al figlio l’estate in quel luogo così da farlo immergere nella cultura italiana.

Riguardo alle questioni di cuore, Elio è ancora immaturo. Uno studente americano di 24 anni, Oliver (Armie Hammer), deve completare la tesi di laurea e viene quindi ospitato dal padre di Elio. I due ragazzi scopriranno la bellezza della nascita di un rapporto. Un’estate destinata a cambiare per sempre la vita dei due.

I due protagonisti

Nel film troviamo due eccezionali interpretazioni di Timothée Chalamet e Armie Hammer. Due giovani attori che sono riusciti, grazie ai gesti, alle parole e alle espressioni del viso, a interpretare magistralmente i due protagonisti.

Thimotée Chalamet dà forma a Elio, con le sue numerose sfaccettature. Il personaggio è caratterizzato da un’intelligenza fuori dal comune, ma è ancora spaventato dai suoi sentimenti. Chalamet aveva già ottenuto alcuni ruoli sul grande schermo nei film Men, Women & Children, Interstellar e Hostiles – Ostili. Il successo arrivò però nel 2017 con Chiami Col Tuo Nome, con cui ottenne una candidatura agli Oscar come Miglior attore protagonista. La carriera del giovane attore è da quel momento decollata: durante i prossimi mesi lo vedremo anche in The French Dispatch e in Dune.

Armie Hammer è invece l’interprete di Oliver. La carriera di questo attore è iniziata con diversi ruoli minori in alcune serie televisive. Avrebbe anche dovuto impersonare Batman in Justice League: Mortal, che non fu però mai realizzato. Nel 2010 ebbe l’opportunità di prestare il volto ai gemelli Cameron e Tyler Winklevoss nel film The Social Network, che ottenne un enorme successo. Anche per Hammer, Chiami Col Tuo Nome è stato un progetto molto importante: grazie a questo ruolo ottenne la sua prima candidatura ai Golden Globe come Miglior attore non protagonista.

Chiamami Col Tuo Nome: i premi

Il film di Luca Guadagnino è stato un successo globale, guadagnando al botteghino circa 41 milioni di dollari (a fronte del budget iniziale pari a 3.500.000 dollari). La critica e il pubblico hanno espresso pareri positivi su questo lungometraggio. Chiamami Col Tuo Nome ha conquistato 4 candidature ai Premi Oscar:

Miglior film;

Miglior attore protagonista a Thimotée Chalamet;

Miglior sceneggiatura non originale a James Ivory (vinto);

Miglior canzone originale a Sufjan Stevens per “Mistery of Love”;

Il film ha inoltre guadagnato 3 candidature ai Golden Globe, 3 candidature ai Nastri d’Argento, 6 ai Ciak d’Oro e 13 ai David di Donatello.

Chiamami Col Tuo Nome, un successo di Luca Guadagnino

Chiamami Col Tuo Nome segna la maturità artistica di Luca Guadagnino. Un lungometraggio intimo che riesce a coinvolgere gli spettatori, grazie anche alla naturalezza degli interpreti e all’eleganza tipica delle pellicole di questo regista. Chiamami Col Tuo Nome solletica il pubblico e lo accompagna in un viaggio che riesce a evocare ricordi.

Il regista sta lavorando anche al sequel di questo film, intitolato Cercami, in cui torneranno anche gli attori del primo capitolo. Il regista italiano è anche occupato con: Born To Be Murdered (sarà uno dei produttori), We Are Who We Are, Blood On The Tracks e Il Signore delle Mosche.

Chiamami Col Tuo Nome andrà in onda questa sera su Rai 3, alle 21:20.