Keanu Reeves ha rilasciato a The One Show (programma della BBC) un’intervista in cui ha parlato di The Matrix 4, l’atteso ritorno della saga fantascientifica. L’attore ha diffuso alcuni interessanti dettagli sulla natura di questo nuovo capitolo.

Il personaggio interpretato da Reeves è Thomas A. Anderson, noto anche come Neo. Alla fine di Matrix Revolutions, Neo è però morto. Questo ha aperto un acceso dibattito tra i fan: il quarto capitolo non terrà in considerazione gli avvenimenti del precedente film? Oppure ci sarà una sorta di viaggio nel tempo? Il protagonista ha risolto definitivamente la questione, dichiarando che The Matrix 4 sarà ambientato dopo Matrix Revolutions. I fatti raccontati nel precedente capitolo non saranno quindi eliminati e il personaggio non viaggerà indietro nel tempo.

Reeves ha lodato la scrittura di Lana Wachowski, la regista della pellicola. Secondo la star, Wachowski è riuscita a creare una “storia incredibile”, con un’intricata sceneggiatura. L’attore ha anche dichiarato che si tratterà di una storia d’amore, ma in che senso? Una domanda che, considerando la complessità di questa saga, otterrà probabilmente una risposta solo dopo l’uscita ufficiale del film.

Ricordiamo che, dopo lo stop causato dal Coronavirus, le riprese per The Matrix 4 sono iniziate da alcune settimane e proseguono a buon ritmo. Attualmente, il cast e la troupe si trovano a Berlino. Il film uscirà il primo aprile 2022. Dopo la conclusione delle riprese, Keanu Reeves si recherà subito sui set di John Wick 4 e 5.

Oltre al protagonista già citato, il cast di The Matrix 4 è composto da Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neal Patrick Harris, Brian J. Smith, Toby Onwumere e Jonathan Groff.