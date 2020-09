Anche l’attesissimo Amazon Prime Day può in qualche modo essere contato tra le “vittime” del Coronavirus. Almeno dal punto di vista commerciale, con il COVID-19 ad aver messo in ginocchio tantissimi settori e aver costretto il colosso fondato da Jeff Bezos ad annullare il tradizionale appuntamento con la sua golosa tornata di promozioni dedicata a tutti gli abbonati Amazon Prime.

Pare allora naturale che siano in tanti – anzi, tantissimi – a chiedersi quando potranno acquistare in forte sconto tutta una serie di prodotti grazie all’Amazon Prime Day 2020, considerando che l’azienda non ha ancora dato indicazioni su una possibile data in cui avviare l’iniziativa. Sta di fatto, comunque, che anche nella giornata odierna sono apparse in rete alcune indicazioni utili sul periodo che potrebbe ospitare le giornate che Amazon è solito dedicare agli iscritti al programma Prime. In particolare, come potete verificare anche voi direttamente sulle pagine del portale TechRadar, l’indizio arriva da del materiale promozionale di Braun, in cui il celebre produttore di accessori di elettronica di consumo afferma che “a metà ottobre, Braun prenderà parte all’Amazon Prime Day”, con tanti sconti che interesseranno la sua gamma di prodotti.

Per ora Amazon non si è sbottonata in merito, senza smentire o confermare l’indiscrezione. In ogni caso, se dovesse rivelarsi vera, è possibile che l’annuncio dell’Amazon Prime Day 2020 sia praticamente dietro l’angolo, per un’attesa che dovrebbe quindi finire a metà del prossimo mese. Storicamente le promozioni Prime si sono svolte nel corso dell’estate, ma non è la prima volta che si parla di ottobre come del periodo più adatto per recuperare in un anno tanto atipico come quello in corso. Nel frattempo, pare non andrà a concretizzarsi il rumor che voleva Bezos e i suoi pronti a fondere in un unico evento il Prime Daye e il Black Friday, fissato invece a novembre.