Il prezzo della Xiaomi Mi Band 5 è definitivamente sceso a 30 euro in questi giorni su Amazon, qualunque sia la sua modalità di spedizione. Il fitness tracker risulta essere più accessibile che mai dunque in questo post-vacanza, magari per rimettersi in forma e ritrovare il proprio benessere. Già nella giornata di ieri, sulle pagine di OM, era stata indicata una promozione con protagonista il dispositivo smart intorno a questo valore commerciale ma con spedizione non organizzata da Amazon. In questo venerdì 18 settembre, al contrario, l’occasione prevede proprio la consegna gestita dal popolare e-commerce con i suoi indubbi vantaggi.

Il nuovo minimo storico per la band è senz’altro raggiunto visto che la promozione attuale prevede il suo acquisto a soli 30,15 euro. Sulla spesa complessiva non vanno calcolati i costi di consegna che saranno per tutti gratuiti, anche per i non abbonati a Prime. Il modello del fitness tracker è naturalmente nella sua versione internazionale con cardiofrequenzimetro, il monitoraggio del sonno e di ben 21 attività sportive diverse, con sezione specifica per la salute della donna e ricarica magnetica. Manca all’appello l’assistente vocale e il supporto alla tecnologia NFC ma queste due funzioni sono prerogative assolute degli esemplari asiatici. La proposta commerciale ora di scena prevede il solo cinturino nero standard in dotazione.

Offerta Xiaomi Mi Band 5 Activity Tracker Smartwatch Donna/Uomo[Versione 2020]... ◆Mi Band 5 ha lo schermo AMOLED da 1,1" che è aumentato del 20%, ha...

◆Questo fitness tracker supporta 11 modalità sport professionali...

Finora è stato più che opportuno mettere in evidenza la convenienza dell’attuale offerta per la Xiaomi Mi Band 5 su Amazon ma è anche giusto specificare i tempi di consegna stimati per il fitness tracker, non proprio esigui. La disponibilità del braccialetto smart a questo prezzo competitivo è segnalata dal 29 settembre. Per questo motivo e con la modalità di consegna più veloce, il pacco tanto desiderato giungerà a destinazione non prima del 1 ottobre. Chi sceglie questo device farà bene a considerare anche questo aspetto particolare, soprattutto se ha particolare fretta di toccare con mano il dispositivo.