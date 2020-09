Se utilizzate Amazon Alexa è probabile usufruiate anche delle routine, un’opzione che permette di effettuare la programmazione di una sfilza di azioni a seguito di un comando (facciamo un esempio: disattivata la sveglia, la routine prevede si accenda poi in successione la luce in camera e l’altoparlante inizia contestualmente a riprodurre le notizie del giorno). Il team di sviluppo dell’azienda statunitense ha lavorato in maniera tale da permettere agli utenti di condividere le proprie routine, creando per ciascuna di esse un collegamento.

La funzione è disponibile, almeno per adesso, solo negli Stati Uniti, ma molto probabilmente arriverà presto anche in altri mercati, incluso quello italiano. Vi ricordiamo che creare una routine con Amazon Alexa è molto semplice (non lasciatevi ingannare dall’apparenza: vi privereste di una gran funzionalità nel partire scoraggiati e nel lasciar perdere senza nemmeno averci provato): la prima cosa da fare è aprire l’app Alexa sul vostro smartphone, e poi dal menu selezionare la voce ‘Routine‘. Da qui cliccare sul segno ‘+‘ collocato in alto a destra, e successivamente la voce ‘Quando questo accade‘. Infine bisognerà scegliere l’azione che andrà ad attivare la routine. Selezionare la dicitura ‘Aggiungi un’azione‘, e scegliere quale azione volete che l’assistente virtuale completi (è anche possibile ricevere una notifica push quando un sensore, di contatto o di movimento, prende ad attivarsi, attraverso l’apposita opzione ‘Invia notifica’).

Alla voce ‘Da‘, selezionare il dispositivo che ha il controllo della routine, ed infine cliccare su ‘Crea‘. Il processo potrebbe sembrare laborioso, ma vi assicuriamo che, creata la prima routine, vi verrà tutto in automatico, e non potrete più farne a meno (la caratteristica è davvero molto comoda se ben utilizzata). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.