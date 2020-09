Non sono per niente male le cuffie true wireless del colosso di Mountain View, meglio conosciute con il nome di Google Pixel Buds 2, pur soffrendo anch’esse di qualche piccolo problema. Come riportato da ‘androidpolice.com‘, Big G sembra essere corso ai ripari per quanto riguarda un inconveniente in particolare, rilasciando un upgrade dedicato per risolvere una volta per tutte. Il riferimento è all’aggiornamento 552, relativo sia alla custodia di ricarica che alle cuffie stesse: il suo rilascio ha finalmente posto fine al problema relativo alle continue disconnessioni ed interruzioni del segnale audio (accadeva ogni 110 secondi, immaginate quindi la scocciatura), purtroppo sperimentato da un gran numero di utenti.

Il team di sviluppo al servizio del colosso di Mountain View non si smentisce mai, confermandosi ancora una volta pronto ed attento alle esigenze dei consumatori. Avete da poco acquistato le Google Pixel Buds 2 e non sapete come procedere all’aggiornamento? In realtà verificare la disponibilità degli ultimi upgrade è molto semplice, in quanto è sufficiente recarsi nelle impostazioni dell’app Pixel Buds, e collegare le cuffie true wireless al dispositivo Android associato per pochi minuti, così da procedere al download del pacchetto, laddove disponibile.

Per completare il processo non dovrete fare altro che inserire gli auricolari all’interno della custodia di ricarica e procedere all’installazione. L’aggiornamento 552, che integra il software della cover e delle cuffie, dovrebbe risolvere il problema delle disconnessioni continue e delle interruzioni del flusso audio in media ogni 110 secondi. Fateci sapere se avrete effettivamente trovato giovamenti dopo l’upgrade (sempre che abbiate nel frattempo manifestato i disturbi di cui sopra). Se avete ancora qualche dubbio da volerci esporre (magari state riscontrando difficoltà nel portare a termine l’aggiornamento) o una domanda in particolare da volerci fare, il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.