Le riprese di Mondocane, il film diretto da Alessandro Celli, sono appena iniziate a Roma e Taranto e dureranno circa 7 settimane. La pellicola è prodotta da Groenlandia (la casa di produzione che ha prodotto anche Il Primo Re e Smetto Quando Voglio) in collaborazione con Rai Cinema.

La trama di Mondocane

Secondo le prime informazioni, si tratterà di un film, in cui reciterà Alessandro Borghi, ambientato in un futuro prossimo. Taranto è una città fantasma in cui nessuno ha il coraggio di entrare, neanche la polizia. All’interno dell’area vivono i più poveri, che lottano costantemente per la sopravvivenza.

Un gang criminale, le Formiche, sono guidate da un carismatico leader, Testacalda (Alessandro Borghi). Questo gruppo di criminali è in competizione con un’altra gang. Pietro, detto Mondocane, e Christian, due ragazzini, entrano nella banda, ma qualcosa rompe il loro equilibrio.

Il cast

Alessandro Borghi, celebre attore italiano che nel 2019 vinse il David di Donatello come Miglior attore protagonista per il film Sulla Mia Pelle, presterà il volto al carismatico capo delle Formiche. L’interprete italiano tornerà anche sul piccolo schermo nella terza stagione di Suburra – La serie. L’anno scorso, Alessandro Borghi ha colpito il pubblico con la sua performance nel coraggiosissimo film intitolato Il Primo Re. Altri progetti in cui ha recitato questo amatissimo attore sono Napoli Velata, The Place, Fortunata, Suburra, Non Essere Cattivo e Diavoli.

Confermati anche gli altri membri del cast, ovvero: Barbara Ronchi, Ludovica Nasti, Josafat Vagni, Federica Torchetti, Dennis Protopapa e Giuliano Soprano.

Mondocane è stato scritto da Alessandro Celli e Antonio Leotti. Per il momento non è stata annunciata la data d’uscita ufficiale. Le riprese dureranno in totale 7 settimane.