Da commissario a direttore di prigione: Luca Zingaretti dice momentaneamente addio a Il Commissario Montalbano e Rai1 per approdare su Sky Italia con una serie nuova di zecca. Diverse fonti autorevoli riportano la notizia che l’attore romano sarà il protagonista di Il Re (The King), dai produttori di The New Pope – serie di Paolo Sorrentino, andata in onda su Sky Atlantic all’inizio del 2020.

La storia è ambientata nella prigione di San Michele dove Luca Zingaretti è il direttore Bruno Testori. Violento e cattiva, applica ai detenuti la sua personale idea di giustizia. Al di fuori, la sua vita personale è tutt’altra cosa, mentre all’interno della prigione è lui a fare le regole. Quando però il suo regno carcerario è inaspettatamente sotto minaccia, Testori si trova a lottare la battaglia più difficile della sua vita.

La serie è prodotta da Lorenzo Mieli, ceo di The Apartment insieme alla compagnia Wildside. Oltre The New Pope, Mieli ha prodotto Who We Are e L’Amica Geniale. “Dar vita a una nuova serie e a un nuovo personaggio è sempre importante. Farlo con Luca Zingaretti protagonista è un passo davvero significativo nel panorama della serialità italiana”, ha dichiarato Mieli in una nota stampa. “Per arrivare fin qui, fino a Il Re, ci sono voluti anni di lavoro insieme con Luca e gli scrittori. E ora siamo davvero felicissimi di dare vita con Sky al primo prison drama italiano e al suo protagonista: il controverso direttore di un carcere, dove nessuna delle leggi dello Stato ha valore, perché il bene e il male dipendono dal suo giudizio.”

Luca Zingaretti ha così descritto il suo personaggio, una sorta di anti-Montalbano: “Cupo, maestoso, contorto, controverso, un Re per l’appunto. Interpretarlo è una sfida che ho accettato subito e che mi affascina, seguendone lo sviluppo, di pagina in pagina sempre più”.

Il Re ha ricevuto un ordine di otto episodi, tutti diretti da Giuseppe Gagliardi ( già dietro la regia di un’altra serie Sky, 1992) da una sceneggiatura di Stefano Bises, Peppe Fiore, Bernardo Pellegrini, e Davide Serino. L’inizio delle riprese è previsto entro la fine dell’anno e i primi mesi del 2021, e si svolgeranno tra Roma, Torino e Trieste. La compagnia Fremantle si occuperà della distribuzione a livello internazionale.

Luca Zingaretti sarà ancora Salvo Montalbano (forse per l’ultima volta?) nella quattordicesima stagione della fiction Rai, prevista per il prossimo anno.