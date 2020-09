L’instore tour di Annalisa per Nuda prevede 4 tappe in presenza. Nel giorno del rilascio del nuovo disco, l’artista annuncia ai fan 4 appuntamenti in presenza per la presentazione della sua nuova musica.

Dopo l’evento in diretta streaming organizzato da Mondadori, che si è tenuto ieri sera su Zoom, oggi Annalisa comunica 4 tappe del suo instore tour promozionale, che si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza sanitaria.

La prima tappa dell’instore tour di Annalisa in presenza è quella di mercoledì 23 settembre a Milano; giovedì 24 settembre sarà alla Feltrinelli di Roma e venerdì 25 settembre sarà ad AncheCinema a Bari. L’ultimo appuntamento è atteso per sabato 26 settembre a Napoli, presso Made in Cloister.

13 tracce, due lati – Side A e Side B – per due sfaccettature di Annalisa che nel nuovo disco si è messa a nudo raccontando le sue fragilità e le sue debolezze. Ora per la cantante è giunto il momento di raccontarlo personalmente e dopo interviste e presentazioni in streaming, giunge anche l’atteso incontro con i fan.

Annalisa invita, chiaramente, alla massima prudenza e al rigoroso rispetto delle norme anti Covid-19.

“Me lo avete chiesto in tantissimi e ho deciso di accontentarvi. Ci ho pensato tanto e ho davvero voglia di ripartire con voi e di incontrarvi di persona, ma vi chiedo di essere responsabili, prudenti e di seguire tutte le indicazioni che vi verranno date, in ogni momento, non solo nell’incontro con me! Tutti gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza sanitaria! Sarà possibile partecipare acquistando oggi fino al giorno dell’instore la propria copia fisica nel punto vendita La Feltrinelli dedicato per ogni città. All’acquisto dell’album, vi verra? consegnato un pass per partecipare con gli orari specifici! Usando la testa le cose si possono fare”.

L’instore tour di Annalisa per Nuda:

mercoledì 23 settembre a Milano alle ore 18.00 presso la Feltrinelli piazza Duomo Milano,

giovedì 24 settembre a Roma alle ore 20.00 presso la Feltrinelli di via Appia Nuova, 427

venerdì 25 settembre a Bari alle ore 15.30 presso AncheCinema, Corso Italia, 112

sabato 26 settembre a Napoli alle ore 18.00 presso Made in Cloister, Piazza Enrico de Nicola, 48