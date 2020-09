L’Angelo Ferito di Renato Zero esorcizza la pandemia con un sonoro vaffanc***. Torna così il Re dei Sorcini, che sta per raggiungere il traguardo dei primi 70 anni che festeggerà con un progetto monumentale che partirà ufficialmente il 30 settembre, proprio nel giorno del suo compleanno.

Il nuovo brano in radio dal 18 settembre raccoglie l’anima di tre amici, Renato Zero, Numa e Phil Palmer che arrivano in radio con un brano energico che accosta la pandemia alla nostalgia in una prova vocale ancora una volta sorprendente.

La brillantezza di voce sfoggiata da Renato Zero continua a meravigliare, esattamente com’era accaduto negli ultimi anni. L’artista romano sembra, infatti, aver trovato nuova linfa vocale per permettersi anche di strafare in alcuni brani, con i quali riesce a dare il meglio di sé nei concerti dal vivo, ora fermi a causa dell’emergenza sanitaria.

Del nuovo singolo, Renato Zero racconta:

“L’Angelo di per sé fatica a raccogliere consensi. Già il possesso delle ali basta a mandare in crisi quelli perennemente incollati all’asfalto. Io sono tra quelli che, insieme a Icaro e altri ardimentosi, ci siamo procurati “il mezzo” a nostra cura e spese. Quindi abbiamo sfidato la gravità e le convenzioni. Ciò detto, siamo costantemente soggetti a rappresaglie e boicottaggi. Anche se oggi il black-out è pressoché totale. Ognuno quindi deve difendere il proprio spazio aereo. In quanto a me, prometto che eviterò, tassativamente, di sentirmi ancora… “L’ ANGELO FERITO”

Il progetto del triplo album si aprirà il 30 settembre e sarà pubblicato come un conto alla rovescia a cominciare dal terzo volume del quale ha già rivelato la tracklist. Uno dei brani porta la firma di Vincenzo Incenzo, suo storico collaboratore e ora impegnato con il promozione del suo nuovo album Ego, che ha fatto seguire al successo di Credo. Il brano a firma Incenzo è Stai Giù.

Testo L’Angelo Ferito di Renato Zero