Stiamo per entrare in un mese particolarmente caldo a proposito del concorso Polizia di Stato 2020. Nei vari forum di settore si susseguono tante voci e poche certezze, un po’ come avvenuto anni fa quando abbiamo affrontato tematiche simili nel nostro magazine. Proviamo dunque a fare maggiore chiarezza, in modo che tutti i nostri lettori interessati all’argomento possano approcciare al meglio settimane che saranno ricche di novità cruciali in vista della prova.

Cosa sappiamo sul concorso Polizia di Stato 2020

Nello specifico, la situazione sul concorso Polizia di Stato 2020 sembra essere abbastanza delineata. Ad esempio, c’è incertezza tra coloro che si stanno focalizzando sulle vecchia banca dati e chi ritiene che quest’ultima verrà rivoluzionata in vista delle nuove prove. Stando alle informazioni raccolte, dovrebbe essere più sensata la seconda corrente di pensiero, anche perché fonti ufficiali hanno più volte menzionato la cosa.

Vi ricordo anche che la prima prova per il concorso Polizia di Stato 2020 dovrebbe tenersi presso la Fiera di Roma. Ci sono anche rumors a proposito della reintroduzione della leva, ma al momento questo non sembra uno scenario plausibile. Al più, potrebbe essere nuovamente introdotto l’obbligo di passare dal vfp. A breve dovrebbero uscire anche le date per gli allievi, probabilmente entro i primi dieci giorni del prossimo mese, mentre il giorno giusto per i candidati al concorso principale sarà quasi sicuramente il 27 ottobre.

Per il resto si brancola ancora nel buio. Il consiglio è quello di utilizzare le vecchie banche dati solo per allenare la mente in vista del prossimo concorso Polizia di Stato, senza fare troppe previsioni. Di sicuro, nei prossimi giorni ne sapremo di più in vista della prova di cui tanto si parla da un po’ di giorni a questa parte. Vi aspettate qualcosa di diverso rispetto a quanto riportato oggi 18 settembre?