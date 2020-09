Il nuovo video di Lady Gaga è uscito alle 18 del 18 settembre. Stefani Germanotta torna così con una clip che riguarda un brano dell’ultimo album Chromatica, che ha rilasciato a maggio tra mille incertezze dopo un primo rinvio determinato dall’emergenza sanitaria ancora in corso.

Stupid Love è stato il singolo scelto per l’anteprima di questo album che non ha potuto giovare degli onori della promozione ma che si è comunque difeso in classifica, soprattutto dopo il rilascio del singolo con Ariana Grande, Rain On Me, che ha avuto un grande riscontro di pubblico.

La clip ufficiale del nuovo singolo è stata presentata con una diretta streaming su YouTube, è ambientato in un villaggio deserto che richiama le atmosfere di Stupid Love, accompagnandoci nel viaggio illusorio di una donna vittima di un incidente.

Con 911, che era stato annunciato dal produttore del brano e attraverso una conferma di Siri, continua l’era Chromatica che avrebbe dovuto essere presentato nel tour che avrebbe dovuto tenere in Nord America ma che è stato rimandato a causa dell’emergenza Coronavirus. Per il momento, dal calendario manca l’Italia, che potrebbe essere aggiunta nell’aggiornamento delle date che attende ancora di essere annunciato.

L’artista è stata anche una delle regine dei VMA, nei quali si è presentata come performer e con un totale di 9 nomination. 5 sono le statuette che si è portata a casa, confermandosi dominatrice degli Awards in un’annata non proprio fortunata e con l’emergenza sanitaria ancora in corso. Lady Gaga si è anche distinta per le esibizioni, che ha condotto con una mascherina diversa per ogni brano.

Nei giorni scorsi, Lady Gaga era tornata in tv con A Star Is Born, che ha segnato la sua consacrazione come attrice e il debutto alla regia di Bradley Cooper. Il film è stato trasmesso in prima visione su Canale5 nella prima serata del 15 settembre.