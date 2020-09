Il nuovo singolo di Emis Killa e Jake La Furia introduce l’album congiunto dei due rapper, il primo in carriera per entrambi. 17 è il titolo che hanno voluto dare alla loro prova sulla lunga distanza ed è disponibile in streaming digitale e nei negozi fisici dal 18 settembre.

Medaglia è il singolo che hanno scelto per la rotazione radiofonica in contemporanea, dopo che avevano presentato il progetto con Malandrino. Nei prossimi giorni, i due artisti saranno impegnati nell’instore tour di presentazione del nuovo album, che si terrà nel rispetto delle normative anti-Covid, quindi con utilizzo di mascherine e distanziamento.

Il primo album congiunto dei due rapper arriva dopo diversi anni di amicizia e collaborazioni, che compaiono anche nell’ultimo album di inediti di Emis Killa, Supereroe. Nel disco, si fondono i generi di entrambi gli artisti, uniti ai tanti ospiti presenti nel disco a cominciare da Salmo e Fabri Fibra, per continuare con Lazza e Massimo Pericolo.

Tanti i produttori che hanno lavorato all’album, scelti tra i nomi principali dell’attuale scena rap a cominciare da Big Fish e continuando con Big Fish, Chris Nolan, Boss Doms, Low Kidd, 2nd Roof e gli internazionali X-Plosive e Abaz. Spazio anche a Dat Boi Dee, Kid Caesar e Young Satana.

Come solista, Emis Killa è fermo al rilascio di Supereroe, nel quale non manca anche la presenza proprio di Jake La Furia. Dal disco aveva estratto il singolo estivo Rollercoaster, seguito da Fuoco E Benzina nel quale aveva raccontato la storia complicata dei suoi genitori.

Oltre agli impegni con la musica, entrambi gli artisti si sono spesso dedicati alla televisione. Diversi i programmi ai quali hanno partecipato, con Jake La Furia che è stato conduttore della versione italiana di Carpool Karaoke, mentre Emis Killa ha preso parte a una delle ultime edizioni di The Voice Of Italy nel ruolo di giudice.

Volevo fare l’astronauta

Aprire la camicia di raso e guidare il Daitarn

Poi però non ce l’ho fatta

Sono volato nello spazio cavalcando navi di polvere bianca

Sognavo sui libri di scuola

Io avevo fame di sapere e ancora oggi il sapere è la mia pistola

È stata lunga e dura come il cammino verso Santiago

E oggi gli amici bucano per me ma non perché li pago

Rappavo mentre gli altri vendevano il male

Oggi stanno dietro alle sbarre o dentro le bare

I sogni sono benzina per chi se ne vuole andare

Da qui da dove dalle conchiglie non senti il mare frate

Apparteniamo alle strade

Sogni d’oro, cuscini di Versace

Proteggimi e perdonami madre ma questa vida loca

Mi fa venire i brividi e la pelle d’oca

La faccia è l’unica cosa di me che cambia

E questa strada ha il valore di una medaglia

Perché la mia benzina non saranno i soldi mai

Ho sogni così grandi che se dormi non li fai

Se un sogno non ti spaventa non è grande abbastanza

Per questo pensavo in grande da quella stanza

E puntavo alle stelle come la Nasa

Ma senza i radar

Senza nemmeno un piano B per poi tornare a casa

Prima dei fatti l’ho fatto con il pensiero

Sognavo soldi e successo finché un giorno è successo davvero

Fra è la mia fede che mi apre tutte le porte

Tu prova

E se non succede riprova e sogna più forte

La vita è un viaggio chi è nato sopra un’astronave e si gode il paesaggio

E chi sta ancora in strada in cerca di un passaggio

Io all’arrembaggio su una zattera senza equipaggio

Ho agito con la forza sulla vita e l’ho presa in ostaggio

Sono la prova vivente che a fare il vincitore

Non è una carta vincente ma il giocatore

Proteggimi e perdonami madre ma questa vida loca

Mi aiuta a sentirmi vivo come la coca

La faccia è l’unica cosa di me che cambia

E questa strada ha il valore di una medaglia

Perché la mia benzina non saranno i soldi mai

Ho sogni così grandi che se dormi non li fai

Sopra ad un tram senza il biglietto auricolare nell’orecchio

In quel cassetto quanti sogni avevo

Guardai il futuro nello specchio e giuro aveva un brutto aspetto fra

Ma io qualcosa ci vedevo

Se è vero che anche l’erba calpestata diventa un sentiero

Io proseguo e non mi guardo indietro

Dicevano “sei pazzo” e forse un po’ era vero

Grazie al cielo che ero pazzo e quindi ci credevo

La faccia è l’unica cosa di me che cambia

E questa strada ha il valore di una medaglia

Perché la mia benzina non saranno i soldi mai

Ho sogni così grandi che se dormi non li fai