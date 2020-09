Il nuovo album di Lorenzo Fragola è ufficialmente in fase di lavorazione.

“Si ricomincia”, scrive Lorenzo Fragola sui social. L’artista è pronto a tornare a Milano, dove registrerà il nuovo disco in vista di un imminente rilascio.

“Finalmente si torna a Milano per registrare il disco”, spiega il cantante che ammette di aver lasciato trascorrere un po’ di tempo e di essersi dedicato a vivere la sua vita lontano dai social.

“È passato un po’ di tempo, ho vissuto la mia vita nel frattempo, pochi social (quasi niente) e tanta vita vera (con un metro di distanza n.b.)”, spiega.



Poi parla del nuovo album: non sa ancora che strada prenderà ma ha già scelto il titolo e assicura di rivelarlo presto, via social: “Non so ancora che strada prenderà questo disco. Però ho già scelto il titolo. A breve ve lo scrivo”.

Per Lorenzo Fragola, il ritorno in studio di registrazione segue il progetto estivo Club Paradiso, un disco e un collettivo musicale che ha seguito in parallelo. Ora per il cantante siciliano è il momento di tornare alla sua musica, quella da solista. Escludendo l’EP rilasciato in seguito alla vittoria a X Factor, per Lorenzo Fragola si tratta del quarto disco di inediti dopo 1995 (rilasciato nel 2015), Zero Gravity (rilasciato nel 2016) e l’ultimo album, Bengala, rilasciato nel 2018.