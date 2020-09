Si tratta di un matrimonio complicato, per non dire impossibile, quello tra il Samsung Galaxy S9 ed il nuovo aggiornamento che porta con sé One UI 3.0. In particolare, dopo aver scoperto i principali punti di forza del pacchetto software, visto che in settimana è trapelato il changelog ufficiale dell’atteso rilascio, in tanti si sono chiesti se il modello sia in qualche modo compatibile con l’upgrade. Scenario praticamente impossibile, stando almeno allo storico di questi anni con il colosso coreano.

La situazione sullo sviluppo software del Samsung Galaxy S9

Come stanno realmente le cose in questo particolare momento storico per il Samsung Galaxy S9? Domanda pertinente, se non altro per il fatto che il dispositivo sia ancora oggi molto popolare in Italia e nel resto d’Europa. La sentenza è abbastanza scontata, visto che l’imminente arrivo di One UI 2.5 anche sui top di gamma 2018 sia in qualche modo un piccolo miracolo. Tuttavia, le gradite sorprese dovrebbero arrestarsi qui.

Se da un lato lo smartphone per almeno un altro anno dovrebbe continuare a ricevere patch mensili, o quantomeno su base trimestrale, allo stesso tempo il Samsung Galaxy S9 non dovrebbe essere ritenuto “all’altezza” di One UI 3.0. Ufficiosamente, per limiti relativi alla scheda tecnica. Lo storico recente del colosso coreano, del resto, ci dice che un dispositivo commercializzato due anni e mezzo fa non abbia modo di fare questo step.

Staremo a vedere se ci saranno colpi di scena in questo senso, ma al momento sento di escludere che il Samsung Galaxy S9 presto o tardi possa effettivamente ricevere un aggiornamento tanto pesante come quello che porta con sé One UI 3.0. Voi che ne pensate? Ritenete che sarebbe una decisione ingiusta quella dell’azienda qualora fossero confermati i concetti espressi oggi?