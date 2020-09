Il cast di Tale e Quale Show 2020 è pronto a mettersi in gioco per riuscire a portare a casa la vittoria puntata dopo puntata ma anche quella finale che permetterà loro di poter accedere al torneo che solitamente ci accompagna poi verso il gran finale dell’edizione. Quest’anno sarà un po’ complicato occuparsi di tutto per via della pandemia in corso e delle misure di sicurezza ma Carlo Conti si è detto già miracolato per essere riuscito a tornare in onda e per portare l’intrattenimento in prima serata dopo tutto quello che è successo. Chi vincerà e quali sono le imitazioni della prima puntata del 18 settembre?

Sono domande a cui ancora non sappiamo dare una risposta visto che nel comunicato ufficiale non sono ancora state rivelate le imitazioni che il cast di Tale e Quale Show 2020 porterà sul palco in questa prima puntata ma il resto è già noto ai fan.

A partire da oggi, venerdì 18 settembre, alle 21.30, e per nove settimane dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma Carlo Conti condurrà la decima edizione del suo show con un cast di primo livello, dieci artisti, 5 donne e 5 uomini, pronti a calarsi nei panni di cantanti famosi per conquistare i giudici e il pubblico. Il meccanismo dello show non cambia ma quest’anno sul palco saliranno la cantante Barbara Cola, l’imitatrice Francesca Manzini, la conduttrice Carolina Rey, la showgirl Carmen Russo, la performer musicale Giulia Sol, gli attori Sergio Muniz e Francesco Paolantoni, i cantanti Pago e Virginio e l’attore Luca Ward.

“Torna l’intrattenimento su #Rai1. #Taleequaleshow mette insieme tante caratteristiche che hanno fatto di questa idea un grande successo. È il trasformismo il suo segreto. È un programma pulito, elegante e di #ServizioPubblico”.@StefanoColetta2, @RaiUno

Da venerdì #18settembre pic.twitter.com/4IDKJQ9TUR — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) September 16, 2020

I dieci concorrenti sono chiamati a cantare dal vivo sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli affrontando la confermatissima giuria composta da Loretta Goggi, lo showman Giorgio Panariello e l’attore e regista Vincenzo Salemme. Oltre a loro, gli stessi vip avranno la possibilità di partecipare alle votazioni dando le proprie preferenze al collega che si vorrà premiare (senza dimenticare anche la possibilità di ‘auto-votarsi’) e alla fine di ciascuna puntata conosceremo il vincitore grazie alla somma delle due votazioni.

La classifica generale, data dalla somma dei voti di ciascuna puntata, porterà invece all’elezione del vincitore finale, che si proclamerà ‘Campione di Tale e Quale Show 10’ che potrà poi cimentarsi nel Torneo che decreterà il ‘Campione di Tale e Quale Show 2020’. Al fianco del cast di Tale e Quale Show 2020 ci saranno i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi e Matteo Becucci, e la “actor coach” Emanuela Aureli. Tornerà dopo due anni di assenza anche Gabriele Cirilli.